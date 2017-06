Cyberkriminalität betrifft immer mehr kleine und mittlere Unternehmen

(fair-NEWS)

<a href="http://procow.de">Frank wichert, procow, Datensicherheit</a>"Durch Wirtschaftsspionage entstehen alljährlich Schäden in Milliardenhöhe", warnt Frank Wichert, Geschäftsführer der Procow.de und Experte für Datensicherheit.Das wertvollste Gut von modernen Wirtschaftsunternehmen sind in der Regel ihr Know-how und ihre Datenbestände. Wenn hier wertvolle Informationen verloren gehen oder sogar gestohlen werden, steht das betroffene Unternehmen nicht selten vor dem Untergang - nicht zuletzt wegen hoher Forderungen auf Schadensersatz. Deshalb ist Datensicherheit eines der zentralen Themen der Wirtschaft - insbesondere in innovativen Betrieben.Beispielsweise traf ein Unternehmer beim Besuch einer auswärtigen Gast-Delegation zufällig einen der Teilnehmer in seinem Büro an, wo dieser gerade unter dem Tisch auf dem Boden kniete, um einen Stick in den Computer einzustöpseln.Deutsche Unternehmen sind für ausländische Industriespione besonders attraktiv. Vielen deutschen Ingenieuren und Managern ist das überhaupt nicht bewusst. Entsprechend sorglos gehen sie mit ihrem Laptop um, beispielsweise bei einer Auslandsreise im Hotelzimmer, auf einer Messe oder in einem Restaurant. Ohne dass sie es bemerken, werden sensible Daten kopiert.Auch die Mitarbeitenden bleiben vor solchen Ausspäh-Versuchen nicht verschont. Über soziale Medien wird gezielt der Kontakt gesucht und in scheinbar belangloser Kommunikation werden wertvolle Informationen preisgegeben, ohne dass sich die Mitarbeiter dessen bewusst sind."Hier fehlt in vielen Unternehmen die nötige Sensibilisierung der Mitarbeitenden", erklärt Projektmanager Frank Wichert. "Ein innerbetriebliches Seminar über die Gefahren der Cyberkriminalität am Beispiel des eigenen Unternehmens kann hierbei die schlimmsten Schäden verhindern. Dabei kann auf interne Besonderheiten im Unternehmen eingegangen werden".Nähere Informationen gibt es unter der Website www.procow.de unter der Telefonnummer 02335 910 9050 oder per E-Mail unter info@procow.deDort beantworten Frank Wichert und seine KollegInnen gerne alle Fragen zum Thema. Bei Bedarf konzipieren sie ein spezielles Inhouse-Seminar, um die wichtigste Schwachstelle im Datenschutz, den Faktor Mensch, vor allzu leichtfertigen Umgang mit sensiblen Daten zu bewahren.Ein Video von einem Vortrag, den Frank Wichert über das Thema Industrie 4.0 gehalten hat, ist unter der Adresse: https://www.youtube.com/watch?v=h2EW_u3F4GU&t=1s zu finden.



Bildinformation: Frank Wichert, Experte für Datensicherheit, bei einem Vortrag