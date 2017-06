Mit UnTouch jetzt auch Massen- und Verbrauchsartikel verwalten.

(fair-NEWS)

Mit dem neuen Update des Werkzeugverwaltungssystems UnTouch, ist es nun neben regulären Werkzeugen auch möglich, die Kontrolle und Übersicht über vielfältige Massen- und Verbrauchsartikel, wie Hämmer oder Arbeitshandschuhe zu behalten.Hierfür wird ein NFC-Chip, der sogenannte UnTouch Tag, am Artikelaufbewahrungsbehälter befestigt. In der Verwaltungsoberfläche der Software UnTouch Web, die sich mit jedem Browser öffnen lässt, richtet der Lagerverwalter nun das Werkzeug ein, in dem er eine Eingabemaske ausfüllt. Wählt er hier aus, dass es sich um einen Massen- oder Verbrauchsartikel handelt, so wird er einmalig nach dem aktuellen Bestand im Aufbewahrungsbehälter gefragt - schon sind die Materialien zur Nutzung bereit. Der Unterschied zwischen einem Massen- und einem Verbrauchsartikel besteht darin, dass nur Massenartikel für eine Rückgabe gebucht werden können. Verbrauchsartikel bleiben dauerhaft in der Ausgabe und der Bestand wird ausschließlich durch Nachbestellung aufgestockt.Soll nun eine bestimmte Anzahl des Artikels aus diesem Aufbewahrungsbehälter herausgegeben werden, so wird diese Ausgabe mit einem NFC-fähigen Smartphone, dem UnTouch Phone, mit der darauf befindlichen UnTouch App erfasst. In diesem Vorgang identifizieren sich der Lagerverwalter und der Entleiher mit einem Schlüsselanhänger an dem sich ebenfalls ein NFC-Chip befindet.Dann wird der UnTouch Tag auf dem Aufbewahrungsbehälter mit dem Smartphone gescannt. Dabei findet ein Informationsaustausch mit dem Tag statt. In der App wird nun der zuvor eingerichtete Artikel zur Ausgabe an den Mitarbeiter angezeigt. Als letztes wird die Anzahl der ausgegebenen Artikel eingetragen und an welchen Einsatzort dieser mitgenommen wird.Bestätigt der Verwalter seine Angaben in der App wird der Ausgabeprozess in die Weboberfläche übermittelt, wo nicht nur der detaillierte Prozess, sondern auch der neue Bestand des Artikels einzusehen ist. Mit der Einführung von Massen- und Verbrauchsartikeln ist dafür gesorgt den Überblick über größere Stückzahlen zu behalten ohne dabei jedes einzelne Produkt erfassen zu müssen.



Bildinformation: Coeln Concept GmbH