Der Bestseller "Thinking Big. Von der Vision zum Erfolg" von Brian Tracy zum ersten Mal auf Deutsch im Hörformat

(fair-NEWS)

Der weltberühmte Ratgeber „Thinking Big. Von der Vision zum Erfolg“ (Thinking Big: The Keys to Personal Power and Maximum Performance) von einem der führenden Persönlichkeitstrainer Brian Tracy erscheint zum ersten Mal als deutschsprachiges Hörbuch im AB Publishing Verlag.Ab sofort können Sie sich einen Ausschnitt des Hörbuches auf unserem YouTube-Kanal anhören und bewerten https://youtu.be/lhyedBp4a90 Als einer der besten und renommiertesten Erfolgstrainer, dessen Werke in über 42 Sprachen übersetzt wurden, behandelt Brian Tracy sieben Erfolgsfaktoren, die für professionelle und persönliche Entwicklung unentbehrlich sind.Wie trifft man richtige Entscheidungen? Was soll man tun, um konkurrenzfähig zu bleiben? "Thinking Big" liefert viele praktische Ideen, wie man Schritt für Schritt seine Visionen und Träume verwirklichen und sein volles Potential entfalten kann."Thinking Big" hat bereits Millionen Menschen inspiriert, und nun bekommen deutschsprachige Hörer die Möglichkeit, ihre kreativen Fähigkeiten zu maximieren, sich auf Erfolg zu programmieren und die höchsten Ziele zu erreichen!



Bildinformation: AB Publishing