Die REVOLVERMÄNNER GmbH auf dem RP Forum „Sicherheit in Deutschland“

REVOLVERMÄNNER GmbHChristian Scherg, Gründer und Geschäftsführer der REVOLVERMÄNNER GmbH, diskutiert als einer der führenden deutschen Sicherheitsspezialisten und berät mit CDU-Sicherheitsexperten Wolfgang Bosbach beim RP Forum „Sicherheit in Deutschland" über die Sicherheit von Wirtschaft und Gesellschaft. Gemeinsam tauschen sich die Experten über Fakten und Strategien aus, wie die Sicherheit in einer immer unsicherer werdenden Welt für Privatpersonen und Unternehmen gewährleistet werden kann.(Essen) Die Gefahren der Zukunft sind vielfältig und komplex. Cyberangriffe, Terror und Internetkriminalität nehmen zu. Für Unternehmen ebenso wie Privatpersonen gilt es, die Risiken frühzeitig zu erkennen und Strategien zum Schutz zu entwickeln. Genau darüber diskutierten die Sicherheitsexperten auf dem RP Forum „Sicherheit in Deutschland".Christian Scherg, Geschäftsführer der Krisen- und Sicherheitsberatung REVOLVERMÄNNER GmbH und Präsident derDeutschen Gesellschaft Zukunft & Sicherheit, ist einer von ihnen. Er ist überzeugt davon, dass neue Sicherheitskonzepte ganzheitlich reale wie virtuelle Risiken berücksichtigen müssen. „Digitale Transformationsprozesse stellen vollkommen neue Fragen an die Sicherheit. Unternehmen müssen den wackeligen Spagat zwischen IT, Kommunikation und physischer Sicherheit auflösen."Besonderen Wert legt er dabei auf Prävention. „Sicherheit muss zu einer in strategischen Planungen immer mitgedachten Komponente werden, nicht erst ein Thema im Notfall sein: So selbstverständlich wie das Anschnallen vor dem Losfahren." Wenn Unternehmen es schaffen, dieses Credo zu verinnerlichen, bieten sich für sie neue Chancen, die Entwicklungen der Zukunft gewinnbringend für sich zu nutzen.Dabei werden an Unternehmen komplexe Anforderungen gestellt. „Der zunehmende Strom an Bedrohungen verlangt von Unternehmen, tragfähige Brücken zu bauen: Zwischen Prozessen, Abteilungen und Mitarbeitern. Nur so kann man zukünftig sicher seine unternehmerischen Ziele erreichen." Schergs Ziel ist es, die Unternehmen dabei zu unterstützen und präventiv geeignete Strategien auf allen Ebenen zu finden.