Attraktive Impulse für den Urlauber 50plus im Hotel Montefila

Im Hotel werden verschiedenste Anwendungen angeboten. Sowohl zur reinen Entspannung wie Ganzkörpermassagen, Beautymassagen, Gesichtsmassagen, Fußmassagen als auch therapeutische Behandlungen wie Lymphdrainage und Reflexiologie. Sportliche Aktivitäten wie Aquaaerobic im Swimmingpool, Pilates, Yoga, Zumba auf der großzügigen Sonnenterrasse oder im inneren Wellnessbereich sind möglich. Einmalig ist zum Wohlfühlen das mediterrane Peeling. Durch die Kooperation mit einer örtlichen Physiotherapiepraxis können Programme individuell mit dem Urlauber 50plus abgestimmt werden. Der Wellnessbereich nimmt insgesamt 620 Quadratmeter ein und bietet Innenpool, Sauna und wetterunabhängigem Whirlpool für den entspannten Aufenthalt. Einzigartig ist die Dachterrasse mit 250 Quadratmetern, auf der ebenfalls diverse Behandlungen und Aktivitäten durchgeführt werden können. Pilates oder Yoga bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang... einfach nur traumhaft schön. Der Ort Ulcinj bietet Naturheilfaktoren sondergleichen: Individuelle Behandlungsanwendungen des Muskel- Skelettbereiches und der Haut können zusammen mit Physiotherapeuten oder alleine direkt im Sand am Meer durchgeführt werden. Venenerkrankungen werden ebenfalls unter Anleitung unseres Physiotherapeuten oder durch den Gast alleine im Meerwasser behandelt. Zur Behandlung von bronchialen sowie asthmatischen Erkrankungen bietet sich ein ca. 3km vom Hotel entfernt liegender Ort an. Diese Örtlichkeit bietet hohe Jodkonzentrationen innerhalb eines Pinienwaldes, wobei das Zusammenspiel von Jod und Pinien das entscheidende Merkmal bildet. Die Behandlung der Darmkrankheiten Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa zur Anregung und Stärkung des Immunsystems und der Aktivierung von Selbstheilungskräften erfolgt durch ausgasende Meeressandbestandteile durch den reinen Aufenthalt in Meeresnähe.Hotel Montefila in Montenegro ist bekannt für den exklusiven Service am Kunden. Die Maxime einer vertrauensvollen und angenehmen Gästebetreuung insbesondere für den Urlauber 50plus in Verbindung mit besonders attraktiven Konditionen hat Hotel Montefila dabei nie aus den Augen verloren. Erstklassiges Preis-Leistung-Verhältnis, keine Standardprogramme sondern individuelle mit dem Best Ager abgestimmte Wellness- bzw. Therapiebehandlungen, Mehrfachauswahl an Fleisch und vegetarischen Gerichten und Sonderwünsche bei den Gerichten unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch und die Einmaligkeit des Hotels. Die Webseite von Hotel Montefila zeigt sich in neuen, lebendigen Farben: www.montefila.com . Doch nicht nur das Layout hat sich geändert. Auch wurde die Angebotspalette um die vorgenannten Elemente erweitert. Best Ager, die sich für den Aufenthalt im Montefila Hotel interessieren, können nun zusätzlich zwischen den angebotenen Services wählen und sich auf Anfrage Einzelleistungen oder individuelle Preispakete für den Gesamtaufenthalt zusammenstellen lassen. Es gibt also jede Menge neues zu entdecken.Lifestyle, Wellness und Gesundheit wird auf besondere Art und Weise kombiniert und garantieren dem Best Ager einen unvergesslichen Urlaub 50plus.Agentur:BestAgePartners - Consulting - Das Portal speziell für BestAger und Senioren. Lifestyle, Reisen, Kultur, Beauty, Wellness und Gesundheit für die Generation 50plus. Highlights für Best Ager und Senioren, alles das was ab 50plus geliebt und gelebt wird. Hier arbeitet die Inhaberin Silke Ruge von BestAgePartners nur mit den besten Partnern zusammen, um ganz individuell die Bedürfnisse und Wünsche der Best Ager und Senioren zu erfüllen. Beratung, Content-Marketing und Online Presse für die Generation 50plus – das ist BestAgePartners.



Bildinformation: (c) Bildnachweis Hotel Montefila