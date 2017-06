Tausende Brötchen mit Altuntas Technik

(fair-NEWS)

Mit Brötchen lässt sich Geld verdienen, wenn genug verkauft werden. Wer die Kunden hat, der findet mit Altuntas seine Brötchenanlage, mit der er zehntausende Brötchen oder mehr pro Tag für den Backofen vorbereiten kann. Es wird neue und gebrauchte Backtechnik vertrieben. Es können immer wieder kleine oder große Brötchenanlagen angekauft werden, die nach einer Überholung ihr Geld allemal wert sind. Es gibt laufend Modelle mit vier oder auch acht Reihen. Es kommt beim Gebrauchtkauf immer auch auf den Glücks- und Zufallsfaktor an, um das passende Modell in der gewünschten Kapazität zu finden. Wer „nur“ 10.000 Brötchen am Tag benötigt, braucht immerhin keine Brötchenanlage, die 10.000 pro Stunde bringt.Wer seine Brötchenanlage betreiben möchte, der benötigt auch den Teig, der portioniert werden kann. Es werden auch die Backöfen und Lieferfahrzeuge benötigt, um die Brötchen in die Filialen zu bringen. Mit www.altuntastechnik.com/ gibt es natürlich keine gebrauchten Lieferwagen. Alles andere kann mit etwas Glück hier jedoch zu guten Preisen erstanden werden. Wer allerdings tausende Brötchen backen möchte, muss auch passende Backöfen einsetzen. Mit Altuntas Technik finden sich jedoch immer wieder Ladenbacköfen. Es werden die ungebackenen Brötchen in die Filialen gefahren, hier gebacken und warm verkauft. Mit warmen Brötchen können die Kunden gebunden werden.Im Backbetrieb braucht es also verschiedene Backmaschinen, die in ihrer Kapazität zueinander passen sollen. Mit Altuntas Technik kann durchaus eine Beratung erfolgen. Hier können jedoch nur Gebrauchtgeräte verkauft werden, die vorher angekauft wurden. Es werden ergänzend ausgesuchte Neugeräte für den Backbetrieb angeboten. Alternativ kann Axel Feldmann als Mitarbeiter von Altuntas und als Handelspartner der WP Bakery Group für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland aushelfen. Der Kunde kann seine Brötchenanlage oder andere Geräte zu kleinen Gebrauchtpreisen bei Altuntas erstehen und die noch fehlende Technik bei der WP Bakery Group ergänzen. Weiterhin kauft Altuntas gegebenenfalls die frei werdenden Gebrauchtgeräte, wenn bei der WP Bakery Group ein Kauf abgeschlossen wurde. Damit können wiederum alle profitieren. Selbst die Brötchenkäufer profitieren, wenn der Bäcker den Preis ein oder zwei Cents günstiger kalkulieren kann. Kommen mehr Kunden, werden mit der Brötchenanlage eben einige Überstunden eingelegt.Brot und Brötchen sind und bleiben wichtige Nahrungsmittel. Viele müssen wirklich auf den Preis schauen oder laufen nicht ständig für frische Brötchen in die Backstube. Es wird jedoch immer Menschen geben, die für gutes Brot und frische Brötchen in die Backstube kommen und bereit sind, für gutes Essen auch etwas mehr zu bezahlen. Deswegen können sich auch künftig Backbetriebe halten, die nicht die Kapazitäten einer Brötchenanlage durchsetzen können. Altuntas Technik hat häufig auch Brötchenpressen im Gebraucht-Angebot.