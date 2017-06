Das Hotel St. Martin im farbenprächtigen Passeiertal

(fair-NEWS)

Das Hotel St. Martin überzeugt in harmonischem FlairIn St. Martin liegt der Martinerhof, welcher sich aus zwei unmittelbar nebeneinander liegenden Hotels zusammensetzt. Das Hotel mit hauseigener Brauerei ist darauf ausgelegt, Ihnen einen erholsamen Urlaub in bester Gesellschaft zu bescheren. Gäste werden hier als Freunde verstanden, die man gut berät und auf Wunsch auch vorübergehend in das Dorfleben integriert. Kurzum: Die Südtiroler Gastfreundschaft wird hier mit Leidenschaft und Herzlichkeit gelebt. Das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm des Hauses trägt dazu bei, den einen oder anderen Urlaubstag etwas abzurunden.Das Passeiertal Hotel bietet BesonderesKulinarische Vielfältigkeit steht im Martinerhof auf dem Programm. Es ist ein „Bier-Erlebnis-Hotel“ und zwar ein sehr beliebtes, sowohl unter Einheimischen als auch unter Gästen. Mit den Räumlichkeiten der Pizzeria, des Restaurants, des Braukellers und des Braugartens schaffen die Gastgeber beste Voraussetzungen für gelungene Abende und feucht-fröhliche Feierlichkeiten. Das Rahmenprogramm, sowie die Südtiroler Gelassenheit ermöglichen Geselligkeit und interessante Unterhaltungen. Das authentische Ambiente und die hauseigenen Spezialitäten sorgen für unvergessliche Momente und bereichern so manchen Urlaub.Im Passeiertal wandernDer Ausblick über Berg und Tal ist atemberaubend. Die Natur überzeugt mit ihren prächtigen Farben, tiefblauen Bergseen, grünen Wäldern und atemberaubenden, von Schnee bedeckten Bergwipfeln. Wer tief durchatmet und sich dieser Landschaft hingibt, ist der Entspannung schon einen Schritt näher. Aber auch der Südtiroler Charme der Menschen erleichtert es einem, den Alltagsstress zu vergessen und Ruhe einkehren zu lassen. Die Umgebung eignet sich aber auch hervorragend um sich sportlich zu betätigen. Wandern, schwimmen, Rad fahren, all das sind hier beliebte Aktivitäten, für die viele Möglichkeiten bestehen. So lassen sich natürlich auch interessante Menschen kennen lernen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.martinerhof.it/