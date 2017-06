Neuer Geschäftsführer bei 123erfasst.de

Pressemitteilung von blödorn pr

Die 123erfasst.de GmbH beruft am 14. Juni Dipl.-Ing. (Informatik) Stefan Neumann als Geschäftsführer des Unternehmens.

(fair-NEWS) Die 123erfasst.de GmbH beruft am 14. Juni Dipl.-Ing. (Informatik) Stefan Neumann als Geschäftsführer des Unternehmens. Stefan Neumann - seit 2014 Mitarbeiter der 123erfasst.de GmbH - verantwortet seit seinem Firmeneintritt die Bereiche Softwareentwicklung, Consulting und Support und übernimmt nun den Aufgabenbereich und die Geschäftsführerposition von Dominic Sander. Der Informatiker hat seine Karriere als Entwickler für Individualsoftware bei einem Hamburger Softwarehaus begonnen, danach war er als Berater und Entwickler bei dem IT-Consulting-Unternehmen, der BTC Business Technology Consulting AG, in Oldenburg tätig.



Mitbegründer des Unternehmens Jürgen Bruns ist weiterhin Geschäftsführer und für den Vertrieb zuständig. Sander bleibt dem Unternehmen in der Geschäftsleitung erhalten und konzentriert sich auf die Bereiche Marketing und strategische Unternehmensentwicklung.



Die 123erfasst.de GmbH wächst seit der Gründung 2008 jährlich zwischen 60 und 80 %. Aktuell arbeiten 18 Mitarbeiter für das Unternehmen. Auch für die kommenden Jahre erwartet das Unternehmen eine weiterhin gute Geschäftsentwicklung. Die Verstärkung der Geschäftsleitung wird daher diesem Wachstum gerecht.



Mit der von 123erfasst.de entwickelten App können Anwender per Smartphone die persönliche Arbeitszeit oder die einer ganzen Kolonne ermitteln. Per Funk werden die Daten direkt in die Buchhaltung geschickt. Zur Nutzung der Software im Büro wird ein PC mit Internet-Zugang und Internet-Browser und für die Nutzung der mobilen App ein iPhone oder ein Android-Handy benötigt. Sollte auf der Baustelle ein Funkloch herrschen, kann der Anwender die Daten offline erfassen. Diese bleiben gespeichert und sobald das Handy wieder Empfang hat, werden die erfassten Daten automatisch auf den Server übertragen.



Bildinformation: Dipl.-Ing. Stefan Neumann ist neuer Geschäftsführer bei 123erfasst.de

Hinweis zu 123erfasst.de: Die 123erfasst.de GmbH wurde 2008 von dem Bauunternehmer Dipl.-Ing. Joachim Bruns und dem IT-Experten Dominic Sander in Lohne gegründet. Ziel war es, Software für bauausführende Unternehmen zu entwickeln, die eine enorme Arbeitserleichterung darstellt. Ganze Projektdokumentationen sollten direkten Eingang in die Buchführung und die Projektabwicklung finden. Darüber hinaus sollte diese das Büro des ausführenden Unternehmens mit den Mitarbeitern auf der Baustelle vernetzen.



Mit der von 123erfasst.de entwickelten App können Anwender per Smartphone die persönliche Arbeitszeit oder die einer ganzen Kolonne ermitteln. Per Funk werden die Daten direkt in die Buchhaltung geschickt. Daten wie Zeit, Leistung, Standort, Wetter, Material, Geräteeinsatz und Fotos zur Dokumentation werden in Echtzeit auf einen Server übertragen. Dieser steht in einem deutschen Rechenzentrum und unterliegt somit dem deutschen Recht mit seinen hohen Standards bei Daten- und Verbraucherschutz. Darüber hinaus werden die Daten in Echtzeit zwischen zwei Rechenzentren gespiegelt (Georedundanz). Alles steht dem Firmenbüro sofort digitalisiert zur Verfügung – fernab vom Einsatzort. All das funktioniert auch ohne ständige Funkverbindung und unterstützt die Standorterkennung über GPS.



