Klangschalen und ihre Klänge und Schwingungen faszinieren dich? Berühren dich? Tun dir gut? Du willst deshalb selbst Klangschalen spielen lernen? In der Klangmassageschule lernst du, wie du Klangschalen genau so spielst, dass dieser tief berührende und zugleich entspannende Effekt eintritt.Der Anschlag ist der SchlüsselDie richtige Technik beim Anspielen der Klangschalen und die Bereitschaft, sich emotional auf diese Instrumente einzulassen, machen den Anschlag und seine Wirkung aus.Ausbildung und SeminareIn der <a href="https://www.klangmassage-schule.de/#">Klangmassageschule</a> kannst du wählen, ob du dich zum professionellen Klangmasseur ausbilden lassen willst oder ob du einfach lernen willst, dir selbst, Freunden und Familie oder speziell Kindern mit Klangschalen etwas Gutes zu tun. Ob Ausbildung oder Seminar - hier bist du in guten und vor allem in erfahrenen Händen.-Ausbildung zum professionellen Klangmasseur - für alle, die als Klangarbeiter beruflich mit Klangschalen arbeiten wollen-Seminar Klangarbeiter (Fortbildung) - für alle Klangmasseure, die an der Klangmassage und der besonderen Anschlagtechnik von Abaton Vibra interessiert sind und sich darin weiterbilden wollen-Seminar Wellness-Klangmassage - für Neugierige, die Klangschalenmassage in der Freizeit, für Freunde und Familie oder im Wellnessbereich anbieten wollen-Seminar Kinder entdecken Klangschalen - für alle, die Klangschalen bei und mit Kindern einsetzen wollen-Seminar Klangmeditation I und II - für alle, die geführte Meditationen mit Klangschalen begleiten wollen-Seminar Chakren und Klangschalen - für alle, die Klangschalen in der Energiearbeit einsetzen wollen-Seminar Yoga und Klangschalen - für alle Yogalehrer, die ihrem Hatha Yoga Unterricht mit Klangschalen mehr Tiefe verleihen wollen-Seminar Stimmgabeln - für alle, die von Stimmgabeln fasziniert sind und diese in der Klang- und Energiearbeit nutzen wollenMehr Praxis als TheorieAus der Praxis für die Praxis ist das Credo unserer Schule. Du sollst Erfahrung sammeln dürfen im Tun und im Spüren, im Geben und Empfangen - und das geht nur durch das Tun, das Ausprobieren, das Experimentieren und Machen.Wir unterrichten bewusst nur kleine Gruppen, um einen geschützten Rahmen zu bieten, der viel Raum zum Üben und Beantworten von Fragen lässt.Noch Fragen?Rufe uns an! Wie beantworten gerne deine Fragen zu unserem Ausbildungs- und Seminarangebot. Telefon: 0711/ 70 13 56



Bildinformation: Klangschalen spielen lernen