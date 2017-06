Emotionale Heilung 2

(fair-NEWS)

Tiefgreifende Heilung erfahrenPubertätssitzung, prä- und perinatale Sitzung, Sterbesitzung, Symboldrama (Rückführung), Arbeit auf der Bilderebene, Innere-Mann-Innere-Frau-Prozess und der Ahnenprozess. Ziel all der Sitzungen ist es, die auf vergangenen Erfahrungen basierte Persönlichkeit durchzuarbeiten, um immer mehr ins Selbst zu kommen.Es gibt eine Ebene in uns, auf der wir in jedem Moment größer sind als unsere Gedanken, Gefühle und diverse Persönlichkeitsanteile. Die Ebene, auf der wir uns im Zentrum unserer Wahrnehmung und unseres Willens befinden. Wem es gelingt, alle Identifikationen loszulassen, der wird zum Regisseur seines Lebens. Was zunächst paradox klingt, wird über die Praxisübungen erfahrbar.Das Buch ist interessant für Leserinnen und Leser, die mit dem Buch "Emotionale Heilung1" gearbeitet haben und nun tiefer gehen wollen. Die beiden Bände stellen zusammen eine - beide Gehirnhälften mit einbeziehende - Anleitung dar, um selbstständig an sich zu arbeiten. Das Anliegen des Autors ist, Menschen dazu zu befähigen, mit effektiven therapeutischen Werkzeugen selbstbestimmt mit ihrem Innenleben und ihrer Seele zu arbeiten.Über den AutorMartin Siems, geb. 1948, studierte in Hamburg Psychologie und arbeitet seit 1974 in Hamburg in eigener Praxis für tiefenpsychologische Therapie. Seit 40 Jahren gibt er Gruppen für Laien zur Selbsthilfe, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, sich gegenseitig hilfreich zu begleiten. In den Gruppen wird unter anderem mit Atem- und Bewe-gungsmeditation sowie Tanz und Spiel gearbeitet. Seit etwa 1990 nennt Martin Siems die Arbeit "Souling®", weil es darum geht, wieder mit seinem Selbst oder seiner Seele in Kontakt zu kommen und nicht in der Verhaftung mit seiner Persönlichkeit stecken zu bleiben.Kontakt: www.Souling-Zentrum.de Paperback978-3-96051-684-219,99 EuroHardcover978-3-96051-685-924,99 Euro



