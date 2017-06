Dentalplus: Keine Chance für Griesgrame

(fair-NEWS)

Ein Lächeln mit gesunden, weißen und geraden Zähnen wirkt anziehend! Die Zahnarztpraxis Dentalplus in Wiesbaden bietet ihren Patienten an, die Zähne zu korrigieren und zu verschönern, damit einem strahlend schönen Lächeln nichts im Wege steht.Der Sommer ist da und zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Doch es gibt ein paar Zeitgenossen, die trotz Sonnenstrahlen nicht lachen. Wir unterstellen solchen „Griesgramen“ -schlechte Laune – doch häufig zu Unrecht: Betroffene trauen sich nicht zu lächeln – aus Angst, aufgrund ihrer „unschönen“ Zähne verurteilt zu werden.Die Zahnarztpraxis Dentalplus kennt sich auf dem Gebiet der ästhetischen Zahnheilkunde bestens aus und hilft mit vielfältigen Behandlungsverfahren, das strahlende Lächeln wiederzugewinnen.Das weiße Wunder – ZahnbleachingJeder von uns wünscht sich strahlend weiße Zähne. Doch die Zahnfarbe variiert von Mensch zu Mensch. So haben manche von Natur aus hellere Zähne, obwohl sie diese manchmal weniger gut pflegen. Abgesehen von genetischen Ursachen verfärben sich die Zähne mit dem Alter und manchmal auch durch die Einnahme von Medikamenten. Die Zahnmedizin unterscheidet zwischen inneren, sprich im Zahnschmelz eingelagerten, und äußeren Verfärbungen. Äußere Verfärbungen entstehen durch Ablagerungen von Farbstoffen und lassen sich oft mittels einer professionellen Zahnreinigung entfernen. Innere Verfärbungen bekämpft Dentalplus mit einem professionellen Bleaching.„Viele gehen zum Discounter, zur Drogerie oder Apotheke, um sich günstig mit Bleichmitteln, sogenannten White Strips oder Zahnpasten zu versorgen, die ,extraweiße Zähne‘ versprechen. Aber: Oftmals ist die Wirkung dieser Mittel sehr unbefriedigend oder sie richten sogar Schaden an, meint Dr. Bernhard Saneke, Zahnmediziner und Partner der Zahnarztpraxis Dentalplus.„Wir bei Dentalplus schauen nicht nur auf die Farbe Ihrer Zähne, sondern auch nach ihrer Gesundheit und untersuchen sie daher gründlich. Denn unbehandelte Karies, undichte Füllungen oder Zahnschmelzdefekte schließen eine Zahnaufhellung aus.“„Smile Make-over“Lange Zeit wurden „unschöne“ Zähne mit Hilfe von Überkronungen korrigiert. Doch das notwendige Abschleifen kostet gesunde Zahnsubstanz. Die Zahnarztpraxis Dentalplus bietet Patienten eine sanfte Alternative: Hauchdünne Keramik-Haftschalen, sogenannte Veneers, verschönern die Zähne auf zahnschonende Weise und zaubern wieder ein makelloses Lächeln. In Form und Farbe dennatürlichen Zähne nachempfunden, können Veneers sogar kleinere Zahnlücken zwischen den Frontzähnen oder Fehlstellungen korrigieren. Keramik besitzt folgende Vorteile: Sie ist sehr gut verträglich, löst keine allergischen Reaktionen aus und gleicht in der Beschaffenheit sehr dem natürlichen Zahnschmelz.„In unserer Zahnarztpraxis Dentalplus werden Veneers mit einem Spezialkleber dauerhaft an den zu behandelnden Zähne angebracht“, erklärt Dr. Saneke. „ Wir empfehlen Veneers, wenn sich die Anmutung mit einem Bleaching oder neuen Füllungen nicht ausreichend verbessern lässt. Aber auch bei der Verschönerung optisch zu kleiner Zähne oder der Korrektur weniger gravierender Zahnfehlstellungen können sie zum Einsatz kommen.“Keramik-Inlays und Komposit-Füllungen sind Zahnchamäleons„Früher wurde nicht groß überlegt. Nach der Kariesbehandlung wurde das Loch mit der bekannten Quecksilber-Legierung Amalgam aufgefüllt. Jedoch verfärbt die graue Masse den Zahn mit der Zeit und steht zudem im Verdacht, die Gesundheit zu belasten“, betont Dr. Saneke.Hochwertige Zahnfüllungen wie Keramik-Inlays oder Komposite (Kunststofffüllungen) stehen in verschiedenen zahnidentischen Farben und Transparenzen zur Verfügung. Ohne größeren Verlust gesunder Zahnsubstanz lassen sich kariöse Zähne damit wieder aufbauen.„Keramik-Inlays oder Komposit-Füllungen sind eine Errungenschaft der ästhetischen Zahnheilkunde. Ohne den Zahn zu verfärben, sind sie gut verträglich, langlebig und sehr belastbar. Dank der individuellen Farbanpassung lassen sie sich von den natürlichen Zähnen nicht mehr unterscheiden“, erklärt Dr. Saneke.Geschlossene Lücke – ZahnimplantateFehlt ein Zahn oder gar mehrere Zähne, verstecken Betroffene aus Scham ihr Lachen häufig. Dr. Saneke, der auf Zahnimplantate spezialisiert ist, kann solche Zahnlücken unauffällig und ästhetisch ansprechend mit Zahnimplantaten wieder schließen.Solche Zahnimplantate werden auch als künstliche Zahnwurzeln bezeichnet. Es sind kleine „Pfeiler“ aus hochwertigem, körperverträglichem Rein-Titan, die die Zahnwurzeln ersetzen. Eingebracht in die Zahnlücke, verwächst das Implantat fest mit dem Kieferknochen. Nach einer Einheilzeit lassen sich Kronen, Brücken oder Prothesen an der künstlichen Zahnwurzel befestigen. Zahnimplantate bieten eine Reihe von Vorteilen. Sie sehen gut aus und geben Ihnen einen festen Biss, wie mit eigenen, echten Zähnen.Gesunde und schöne Zähne müssen kein Traum bleiben, sondern werden in der Zahnarztpraxis Dentalplus Realität. Gerne berät das Team aus qualifizierten Zahnärzten zu den Möglichkeiten der ästhetischen Zahnheilkunde.



Bildinformation: Strahlend lächeln mit weißen Zähnen – Zahnästhetik bei Dentalplus © Asier_relampagoestudio – Freepik.com