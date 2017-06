Wenn Ihre Webseite eine Eu-Domain benützt, können Sie sich um den .eu Web Awards bewerben!

(fair-NEWS)

Bei den .eu Web Awards handelt es sich um einen Wettbewerb, der gut gestaltete Websites und herausragende Entwickler für ihre hart erarbeiteten Erfolge in den einzelnen Bereichen auszeichnet. Die Initiative bietet nicht nur den Nominierten Vorteile, sondern steigert zudem das Bewusstsein bezüglich der Vorteile, ein Teil der .eu-Community zu werden.Der Gala Event am 21. November 2017 bildet dabei den Höhepunkt, wenn die Gewinner der fünf einzelnen Kategorien - The Leaders, Rising Stars, Laurels, House oder .eu, und Better World - eine speziell angefertigte Trophäe und ein Zertifikat sowie ein digitales Web Awards-Symbol in Empfang nehmen. Zudem erhalten sie die Möglichkeit, ein einminütiges Video zu drehen, das ihnen bei der Vermarktung ihrer Website dem breiten Publikum helfen kann."Wir möchten mit dieser Initiative unsere Wertschätzung für <a href="www.domainregistry.de/eu-domains.html">.eu </a>zum Ausdruck bringen. Schließlich geht es darum, die Domaininhaber in ihren Zielen zu unterstützen und ihre Bekanntheit zu erhöhen. Es gibt da draußen unzählige großartige Websites, die nicht genug Anerkennung erhalten. Aus diesem Grund haben wir die Initiative .eu Web Awards ins Leben gerufen", erläutert Giovanni Seppia, External Relations Manager bei EURid.Nominierungen erfolgen direkt auf folgender Website webawards.eurid.eu. Je nach der Anzahl eingegangener Nominierungen kommen für jede Kategorie drei Websites in die engere Auswahl.Ein Geheimtip: Ganz Schlaue sind bereits auf die Idee gekommen, ihre schöne bestehende Webseite mit einer Eu-Domain zu versehen und dann bei dem Wettwerb anzumelden. Das wird nicht gern gesehen, aber es ist nicht ausdrücklich verboten.Hans-Peter Oswald



Bildinformation: Die Registrierung einer eu-Domain ist auch ein Bekenntnis zur Europäischen Union (Bildquelle: GDJ)