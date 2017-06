Individuelle Temperatur auf den Punkt: Fan-Coil Aktor FCA 2 KNX

Pressemitteilung von Theben AG

(Haigerloch, 27. Juni 2017) Theben präsentiert mit dem neuen Fan-Coil Aktor FCA 2 einen KNX-Aktor für die effiziente Heizungssteuerung im Rahmen der KNX-Gebäudeautomation.

(fair-NEWS) Mit dem neuen <a href="https://www.theben.de/Produkte/Haus-und-Gebaeudeautomation/KNX/Heizungs-und-Klimaregelung/FCA-2-KNX">Fan-Coil Aktor FCA 2 KNX</a> von Theben lässt sich die Temperatur dank proportional ansteuerbarer Stellventile und Gebläse aufs Grad genau erhöhen oder absenken. Er eignet sich ideal zum Einsatz u. a. in Hotelzimmern, Bürogebäuden und Apartmentanlagen mit KNX-Automationslösungen. Proportional ansteuerbare Stellventile und Gebläse (0-10 V) sorgen für die exakte Temperaturregelung. Das Gebläse kann über die Schaltausgänge dreistufig angesteuert werden. Zwei Eingänge lassen sich zur Kondensatüberwachung und zum Anschluss eines externen Temperatursensors oder Fensterkontakts nutzen.



Der Theben Fan-Coil Aktor FCA 2 KNX unterstützt 2- und 4-Rohrsysteme und ist durch ein neues Weitspannungsnetzteil universell fur Spannungen von 100-240 V und von 50-60 Hz einsetzbar. Dank integrierter, einstellbarer Wiedereinschaltverzögerung können auch kleine Split-Units angesteuert werden.



Bildinformation: Fan-Coil Aktor FCA 2 KNX

Mit Tochterunternehmen in Frankreich, Großbritannien, Italien, der Schweiz, den Niederlanden und Singapur sowie mit weltweit über 60 Vertretungen zählt die Theben AG mit Hauptsitz im schwäbischen Haigerloch zu den führenden Herstellern von Lösungen zur Haus- und Gebäudeautomation. Weltweit beschäftigt das Familienunternehmen knapp 700 Mitarbeiter, davon rund 600 in Deutschland.



Theben bietet intelligente Lösungen zur Energieeinsparung rund ums Gebäude. Neben der Zeitsteuerung liegen die Kompetenzen in der Beleuchtungssteuerung durch LED-Strahler, Präsenz- und Bewegungsmelder, in der Klimasteuerung mit Uhrenthermostaten und CO2-Sensoren sowie in KNX-Komponenten zur Haus- und Gebäudeautomation. OEM-Lösungen runden die vielfältige Produktpalette ab.



Das Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001:2008 sowie ISO 14001:2004 + Cor 1:2009 zertifiziert und verfügt über ein durch das VDE-Institut autorisiertes Prüflabor. Die Produkte von Theben wurden bereits mehrfach mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet. 2015 erhielt das Unternehmen die Auszeichnung "Most innovative brand 2015" in der Kategorie "Beleuchtung und Energie" durch die Jury des Plus X Awards.

«Individuelle Temperatur auf den Punkt: Fan-Coil Aktor FCA 2 KNX»

