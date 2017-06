11. Münsteraner Symposium „Krankenhausmanagement in der Praxis“

(fair-NEWS)

Am 18. Oktober 2017 veranstaltet die HC&S AG bereits zum elften Mal in Folge ihr Münsteraner Herbstsymposium „Krankenhausmanagement in der Praxis“. Die diesjährige Veranstaltung widmet sich dem digitalen Wandel in der Gesundheitsbranche und seinen Auswirkungen auf den Klinikalltag und sucht Antworten auf die Frage „Digitalisierung im Gesundheitswesen – ein (schöner) Traum?“.Digitale Anwendungen und Technologien sind aus vielen Bereichen unseres Lebens nicht mehr wegzudenken. Vernetzte Autos, online einkaufen, Fahrpläne checken oder die Heizung per Smartphone regeln – was gestern noch Zukunftsmusik war, ist heute bereits Realität. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens stellt in Deutschland angesichts zahlreicher unterschiedlicher Akteure jedoch eine besondere Herausforderung dar. Themen wie E-Health, Telemedizin, Big Data und Gesundheits-Apps sind nur einige Schlagworte, die von Politik, Medien und Öffentlichkeit derzeit diskutiert werden. Doch welche Besonderheiten bringt die digitale Revolution mit sich und was bedeuten all diese Möglichkeiten für Krankenhäuser?Nichtsdestotrotz sind digitale Konzepte auch für die Gesundheitsbranche nicht neu. Ursprünglich schon vor zehn Jahren sollte die elektronische Gesundheitskarte flächendeckend implementiert sein. Mit dem E-Health-Gesetz möchte die Bundesregierung jetzt eine sichere Telematikinfrastruktur für die digitale Vernetzung aller Akteure vorantreiben. Kommt die Digitalisierung im Gesundheitswesen damit nun endlich auch in Deutschland ins Rollen?Namhafte Experten diskutieren in diesem Symposium Visionen, Erfahrungen und Chancen, aber auch Grenzen des digitalen Wandels im Gesundheitswesen aus den unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Teilnahmegebühr beträgt 290 Euro (inkl. MwSt.), für Mitarbeiter von Krankenhäusern gilt eine reduzierte Gebühr von 90 Euro (inkl. MwSt.).Anfragen und Anmeldungen bitte an: HC&S AG, Lippstädter Straße 42, 48155 Münster, Tel.: 0251 28907-18, Fax: 0251 28907-77, E-Mail: symposium@hcs-consult.de, Internet: www.hcs-consult.de



Bildinformation: Dr. Werner Barbe (Vorstand)