Hilfe kommt auf Knopfdruck: Personen-Notruf-Button auf der SicherheitsExpo

Atzelgift/München, 27. Juni 2017 - Die Firma VDQ Business Solutions GmbH wird am 05. und 06. Juli auf der SicherheitsExpo in München ihr neues Produkt vorstellen: Der Personen-Notruf-Button verbindet sich via Bluetooth mit einer Smartphone-App und setzt blitzschnell einen Notruf ab. Er kann dezent an der Kleidung getragen werden und eignet sich unter anderem für den Einsatz in Tankstellen, Einkaufszentren oder bei Sicherheitsdiensten. Das Unternehmen VDQ wird dieses und weitere Produkte in der Halle 4 an Stand L01 interessierten Besuchern live demonstrieren.Der Personen-Notruf-Button ist etwa so groß wie eine Ein-Euro-Münze. Wird er betätigt, verbindet sich der Knopf via Bluetooth mit einer App, die auf dem Smartphone des Nutzers installiert ist. Über sie ist jeder Nutzer in der Lage, das Verhalten des Personen-Notruf-Buttons individuell festzulegen: Die im Notfall zu benachrichtigenden Telefonnummern und die zu verwendenden Kommunikationskanäle werden hierüber festgelegt. Zur Verfügung steht eine SMS (inklusive GPS-Koordinaten) und gleichzeitig ein Sprachanruf. Letzterer wird sofort und im Freisprechmodus initiiert. Ein Sicherheitsdienstleister kann zum Beispiel die Nummer seiner Leitstelle hinterlegen. Die Kollegen sind damit sofort in der Lage, diskret in eine Situation hineinzuhören und die weiteren Schritte festzulegen.Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten"Mit unserem neu entwickelten Personen-Notruf-Button haben wir eine flexible und sehr individuell einsetzbare Personen-Notruf-Lösung entwickelt", erklärt Fred Schardt, Geschäftsführer der VDQ Business Solutions GmbH. "Sicherheitsdienstleister, Taxiunternehmen, sogar Einkaufszentren und Pflegeheime können die Lösung an ihre Bedürfnisse anpassen. Wir sehen außerdem großes Potential für den Einsatz im privaten Bereich. Auf der SicherheitsExpo haben wir die Gelegenheit, mit Händlern und Anwendern aus dem Bereich Sicherheit ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf das Feedback und nutzen die Rückmeldungen, um unsere Produkte weiter zu verbessern. Natürlich suchen wir in München aber auch den Kontakt zu interessierten Distributoren."Weitere Informationen unter www.logpro.de Hochauflösendes Bildmaterial kann unter vdq@sprengel-pr.com angefordert werden.



Bildinformation: Der Personen-Notruf-Button kann unauffällig an der Kleidung getragen werden.