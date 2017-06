Faszinierende Erlebnisse am Ursprung der Ems

(fair-NEWS)

(epr) Die Gegend um den Teutoburger Wald umgibt eine geradezu mythische Aura. Unweit vom Schauplatz der berühmten Hermannsschlacht im Jahr neun vor Christus versprüht die ursprüngliche Natur einen ganz besonderen Charme. Über den Baumgipfeln aufsteigende Nebelschwaden tragen genauso dazu bei wie Heidelandschaften, die in der Sonne erstrahlen.Zwischen Bielefeld und Paderborn liegt in ursprüngliche Landschaften gebettet Schloß Holte-Stukenbrock. Die Gegend verfügt über mehrere Naturschutzgebiete, die unterschiedlicher kaum sein könnten und durch ein gut ausgebautes Netz an Rad- und Wanderwegen überzeugen. Den "Holter Wald" macht sein senne-typischer Baumbestand aus Eichen, Buchen und Kiefern zum beliebten Naherholungsgebiet, während die "Kipshagener Teiche" durch verwunschene Wald- und Moorlandschaften locken und das Furlbachtal von faszinierenden Schluchten durchzogen ist. Die Senne, eine jahrtausendealte Landschaftsform, die durch die Ablagerung von Gletschern entstand, zeichnet sich durch karge Schönheit aus und ist doch Ursprung zahlreicher Bäche. Auch die Ems entspringt hier und kann über einen Besuchersteg erkundet werden. Doch das ist noch nicht alles - die Emsquell-Region hält ein Rundum-Sorglos-Paket für Familien bereit. Von dort führt der Ems-Erlebnisweg zur Emsquelle und weiter zum Informationszentrum sowie einem gemütlichen Ausflugscafe.Besonderes Highlight sind die Senner Pferde, die wild auf rund 15 Hektar trockenen Grasflächen nahe der Emsquelle leben. Die Tiere gehören zu den ältesten Rassen Deutschlands und prägen seit Jahrhunderten das Landschaftsbild der Moosheide. Tierisch geht es auch im Safaripark zu: Per eigenem Auto oder Bus fahren große und kleine Abenteuerfreunde durch das Wildgehege, wo Löwen, Tiger und Co exotisches Flair verbreiten. Danach geht das Vergnügen auf den parkeigenen Fahrgeschäften weiter und spannende Shows sorgen zusätzlich für Unterhaltung. Mehr zum Urlaubsparadies für die ganze Familie sowie alle Details zu den spannenden Ausflugsmöglichkeiten gibt es unter www.stadt-shs.de



Bildinformation: Ein prachtvoller Anblick: die Moosheide in der Blüte! (Bildquelle: Stadt Schloß Holte-Stukenbrock/Ludwig Teichmann)