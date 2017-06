Atreus ist „Bester Berater“, TOP-Consultant und Top-Personaldienstleister

(fair-NEWS)

München, 26. Juni 2017 – Die Atreus GmbH, der führende deutsche Anbieter für Interim-Management-Lösungen, ist vom Wirtschaftsmagazin brand eins zum vierten Mal in Folge als „Bester Berater“ im Bereich „Interimsmanagement“ und zum ersten Mal in den Branchen „Auto & Zulieferer“ und „Maschinen- & Anlagenbau“ ausgezeichnet worden. Außerdem ist Atreus TOP Consultant 2017 und Top-Personaldienstleister 2017.In einer großen Umfrage hat brand eins gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Statista die besten Berater für verschiedene Branchen und Arbeitsbereiche ermittelt. Neben der Auszeichnung im Bereich Interimsmanagement wurde Atreus 2017 erstmals in das Top-Ranking der besten deutschen Beratungsunternehmen für die Branche „Auto & Zulieferer“ aufgenommen und erhielt mit drei Sternen jeweils die Bestnote in der Kundenbewertung.„Das positive Feedback unserer Kunden spiegelt sich auch im diesjährigen Ranking von brand eins mit Spitzenpositionen wider“, sagt Rainer Nagel, Mitgründer und Managing Partner bei Atreus. „Unsere Beratungskompetenz und Umsetzungsexpertise wird am Markt deutlich wahrgenommen, auf Anhieb mit Spitzenranking in der Automobilbranche und erstmals auch im Maschinen- und Anlagenbau. Der Ansatz, unser branchenspezifisches Know-how in den Atreus Solution Groups zu bündeln, zahlt sich voll aus und wird von unseren Kunden geschätzt.“Atreus ist TOP Consultant 2017 und TOP Personaldienstleister 2017Darüber hinaus wurde Atreus am vergangenen Freitag zum TOP Consultant 2017 und damit zu einem besten Managementberater Deutschlands gekürt. Grundlage der Ehrung TOP CONSULTANT ist eine Kundenbefragung auf wissenschaftlicher Basis. Das Siegel zeichnet Berater aus, die sich auf den Mittelstand spezialisiert haben und besonders gut „mittelständisch“ sprechen.„Atreus begreift sich als starker Partner des deutschen Mittelstands“, erklärt Dr. Harald Linné, ebenfalls Mitgründer und Managing Partner bei Atreus. „Wir unterstützen Unternehmen in allen Situationen, in denen die Managementanforderungen besonders hoch sind. Abseits von Restrukturierung und Internationalisierung bieten wir dabei zunehmend auch tatkräftige Unterstützung im Rahmen der digitalen Transformation – eine Aufgabe, die vor allem mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen stellt.“Nicht zuletzt wegen dieser Kundenorientierung wurde Atreus zudem vor einigen Monaten als Top-Personaldienstleister 2017 ausgezeichnet.Informationen zu Atreus finden Sie unter: www.atreus.deInformationen zum Ranking „Beste Berater“ finden Sie unter: https://www.brandeins.de/wissen/brand-eins-thema-unternehmensberater/consulting-mensch-mensch-mensch/Informationen zum Wettbewerb „TOP CONSULTANT“ finden Sie unter: www.top-consultant.de/



Bildinformation: Oliver Hendy, Direktor bei Atreus, nimmt die Auszeichnung TOP Consultant 2017 von Christian Wulff entgegen