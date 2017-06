(fair-NEWS)

Wir stecken mitten in einer der grössten Veränderungen der Menschheit. Das Internet der Dinge oder die vierte industrielle Revolution sind heute für viele meist noch Schlagworte. Die digitale Transformation hat mittlerweile alle Branchen erfasst. Doch wie soll man agieren oder darauf reagieren? Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. In den nächsten Jahren werden wir uns noch mehr mit Themen wie 3D-Druckern, Drohnen und Robotern, selbstfahrenden Autos, Wearables, Augmented und Virtual Reality, Funkchips, Voice Recognition, Big Data und Artificial Intelligence auseinandersetzen (müssen).Dieses Buch richtet sich an alle, die sich einen umfassenden und nicht zu tiefen Einblick in die relevanten Themen der Digitalisierung verschaffen möchten. Pflichtlektüre ist es für Aufsichts- und Verwaltungsräte, Vorstände und Geschäftsleitungsmitglieder von Firmen aller Grössen sowie alle Politiker, die sich mit der Digitalisierung beschäftigen möchten. Das Buch richtet sich an alle, die auf dem aktuellsten Stand der Digitalisierung sein wollen, insbesondere auch an die im Buch beschriebenen Zukunftsmissionare.Leserstimmen zum Buch:Topaktuell und sehr verständlich und unterhaltsam geschrieben. (Marius Hagger)Ein Volltreffer! Auch für digitale Neandertaler geeignet! (Barbara Gorsler)Regt zum Nachdenken an und sorgt für WOW-Erlebnisse. (Peter Büchi)Spannung pur! Das Buch habe ich ohne Pause durchgelesen. (Petra Burssens)Dieses Buch macht Lust auf die Zukunft! (Ludwig Lingg)

Jörg Eugster
Übermorgen
Eine Zeitreise in unsere digitale Zukunft



