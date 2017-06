(fair-NEWS) Das deutsche Spiel Naruto Online, das dieses Jahr große Aufmerksamkeit erlangte, ist offiziell gestartet. Hier findest du deine Lieblings-Ninjas, kannst ihre eindrucksvollen Fähigkeiten einsetzen und mit Naruto gemeinsam zum Hokage werden! Komm und spiele online mit deinen Freunden und kämpfe für den Frieden in der Ninja-Welt!



Itachi wendet immer wieder Gen-Jutsus mit Krähen an. Auch bei seinen Doppelgängern verwendet er Krähen, die weniger Chakra verbrauchen.



In Japan Krähen sind in Japan ein Zeichen für Glück und die Gesandten der Götter,



angelehnt an die dreibeinige Krähe in der japanischen Mythologie. Itachi Uchiha ist sozusagen die Verkörperung dieser Krähe.



Nach seiner Wiedergeburt aus schmutziger Erde wendete sich das Blatt im Krieg. Auf diese Weise konnte er die Ninjas zum Sieg im vierten großen Ninja-Krieg führen.