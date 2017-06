Elbfonds Direkt Invest Polen 3 – Kostenlose Interessengemeinschaft für Anleger

(fair-NEWS) Die Elbtreuhand Martius GmbH darf einem Kommanditisten einer Fondsgesellschaft nicht die Herausgabe der Namen und Adressen der anderen Anleger verweigern. Das hat das Amtsgericht Hamburg-Blankenese am 15. März 2017 entschieden.



Die Klägerin, vertreten von BRÜLLMANN Rechtsanwälte, hatte sich an dem Elbfonds Direkt Invest Polen 3 beteiligt. Wie bei anderen Elbfonds auch, entwickelte sich die Fondsgesellschaft nicht wie von den Anlegern erhofft. Die Anlegerin verlangte nun von der Elbtreuhand Martius GmbH als treuhänderischer Kommanditistin Auskunft über die Mitgesellschafter, um angesichts der Schieflage der Fondsgesellschaft Kontakt zu diesen aufnehmen zu können.



„Wie zu erwarten war, verweigerte die Treuhänderin die Auskünfte. Doch das Gericht spielte dabei nicht mit. Unsere Mandantin hat einen Anspruch auf die Auskünfte“, erklärt Rechtsanwalt Frederick Gisevius. Das Gericht betonte, dass die Klägerin, wie jeder andere Gesellschafter auch, grundsätzlich einen Anspruch auf Kenntnis seiner Mitgesellschafter habe, nicht zuletzt, um sich mit ihnen abzustimmen. Dieses Recht könne weder durch Regelungen im Gesellschaftsvertrag oder im Treuhandvertrag und schon gar nicht durch einen Gesellschafterbeschluss ausgeschlossen werden, stellte das Gericht klar.



„Die Elbtreuhand Martius GmbH ist zwar in Berufung gegangen, hat aber die Frist zur Begründung verstreichen lassen. Daher hat das Landgericht Hamburg bereits signalisiert, die Berufung als unzulässig abzuweisen“, erklärt Rechtsanwalt Gisevius.



Die Kanzlei BRÜLLMANN Rechtsanwälte gründet nun eine kostenlose Interessengemeinschaft für geschädigte Anleger des Elbfonds Direkt Invest Polen 3. Ziel ist es, die Interessen der Anleger zu bündeln und effektiv durchsetzen zu können. So kommt beispielsweise die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen die vermittelnde Bank wegen fehlerhafter Anlageberatung in Betracht.



