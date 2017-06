Auf der Suche nach dem Gleichgewicht

(fair-NEWS) Besonderer Schwerpunkt der Arbeit von <a href="https://www.heilpraxis-grobbecker.de/">Birgit Grobbecker in ihrer Heilpraxis in Berlin-Mahlsdorf</a> (Bezirk Hellersdorf, Erich-Baron-Weg 14 an der Grenze zum Bezirk Treptow/Köpenick) ist die Vorbeugung sowie Behandlung stressbedingter Erkrankungen. Bei ihrer Arbeit verfolgt sie einen ganzheitlichen Ansatz, der auf den Körper ebenso Bezug nimmt wie auf die Psyche. Ihr Hauptanliegen: Menschen, die in unserer hektischen Zeit aus der Balance geraten sind, wieder ins Gleichgewicht zu bringen (Stichwort: Burnout-Syndrom). Näheres ist auf ihren Internet-Seiten zu erfahren. Der Web-Auftritt hat gerade einen umfangreichen Relaunch erhalten und ist auf SSL umgestellt worden.



Von Labor (diagnostik) bis Reiki



Birgit Grobbecker geht etwas andere Wege als andere Heilpraktiker. "Besonderen Wert lege ich bei meiner Arbeit auf eine ganzheitliche Sichtweise, eine Verknüpfung von Schulmedizin, alternativer Heilkunde und energetischen Aspekten, um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erreichen", beschreibt sie ihre Arbeitsweise. So beinhaltet Ihr Behandlungskonzept unter anderem Labordiagnostik um den Zustand der Darmflora und des Hormonsystems zu erfassen - denn Darmgesundheit, hormonelles Gleichgewicht und seelisches Wohlbefinden bedingen sich gegenseitig. Bei einem Ungleichgewicht arbeitet sie mit mikrobiologischer Therapie und bioidentischer Hormontherapie, welche je nach Beschwerdebild durch Homöopathie, Aromatherapie, Pflanzenheilkunde, Ayurveda, sowie der energetisch/geistigen Heilmethode Reiki, ergänzt wird. Abgesehen davon, dass sie selbst unterstützend eingreift, bietet sie mit verschiedenen Kursen und Seminaren die Möglichkeit zur Selbsthilfe. Reiki beispielsweise kann jeder erlernen und an sich selbst anwenden.



Stressmuster verändern, Entspannungsfähigkeit verbessern



Ein wichtiger Punkt bei lang anhaltendem Stress ist es die Ursachen herauszufinden und zu behandeln. Es geht darum Stressmuster zu erkennen und zu verändern als auch die persönliche Entspannungsfähigkeit zu verbessern. Stressmanagement, Entspannungstherapie und Reiki gehören zu den Methoden, mit denen Birgit Grobbecker sich dieser Probleme annimmt. Beim Stressmanagement kommen Klopftechniken (PEP), Kinesiologie, ayurvedische Typenlehre und Techniken der Verhaltenstherapie zum Einsatz. Ergänzend geht es um die Verbesserung der Regeneration und Entspannungsfähigkeit durch das Erlernen von Entspannungsmethoden. Hierbei arbeitet sie mit einem Mix aus Yoga, Qi Gong, Mediation, Achtsamkeitstraining und PMR (Muskelentspannung nach Jakobsen).



Entspannung und Regeneration



Eine andere Möglichkeit sich zu entspannen und neu Kraft zu schöpfen bieten Massagen.

Das Angebot von Birgit Grobbecker umfasst Aromamassagen mit duftenden ätherischen Öle, Ayurveda-Massagen aus Indien, Hot-Stone-Massage (Massage mit heißen Basaltstseinen) und Fußreflexzonen-Massage. Die letztgenannte ist sehr interessant, weil über den Fuß der ganze Mensch behandelt werden kann. Im Fuß finden sich wie auf einer Landkarte Reflexzonen, die mit dem gesamten Körper korrespondieren. Mit einer solchen Massage kann deshalb der komplette Organismus harmonisiert werden.

Besonderen Wert misst sie dem Reiki bei, einer ganzheitlich energetischen Heil - und Entspannungstechnik, welche sie seit zwanzig Jahren ausübt. In Ihrer Praxis bietet sie Behandlungen an und gibt als Reiki - Meisterin und Lehrerin regelmäßig Seminare, in welchen die Teilnehmer Reiki selbst erlernen können.



In vielen Jahren vielfach qualifiziert



Birgit Grobbecker hat sich in mittlerweile 30 Jahren vielfach für ihre Tätigkeit qualifiziert. Sie ist Heilpraktikerin, Krankenschwester, Entspannungstherapeutin, Massagetherapeutin, Reiki Meisterin/Lehrerin und Aromaexpertin. Als freie Dozentin/Referentin ist sie unter anderem für die Firma Primaveralife® und die ESAB (Europäische Sportakademie Brandenburg) tätig. Außerdem leitet sie als DOSB-Übungsleiterin und EnergyDance®-Trainerin regelmäßig Sportgruppen. Sie ist Mitglied und Referentin des Berufsverbandes ProReiki und ProReiki-zertifizierte Reiki-Ausbilderin.



Bei allem, was sie tut, konzentriert sich die Heilpraktikerin vor allem auf eines, das ist die Vorbeugung und Behandlung stressbedingter Erkrankungen. Birgit Grobbecker bietet deshalb Seminare und Workshops, auch speziell für Firmen, an. Mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen wendet sie sich überdies an sozialpädagogische und therapeutische Einrichtungen, sowie an Hotels und Wellness-Einrichtungen.