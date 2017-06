PR-Etat - [know:bodies] gewinnt Leafly.de

(fair-NEWS)

27. Juni 2017 - [know:bodies] hat den Pitch um den Kommunikationsetat von Leafly.de für sich entschieden. Ab sofort betreut die Berliner Unternehmensberatung das Wissensportal zum Thema Cannabis als Medizin in allen Fragen der strategischen und operativen PR in Deutschland.Leafly.de ist ein unabhängiges Onlineportal, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, fachlich kompetent über den Umgang und Einsatz von Cannabis als Medizin in Deutschland zu informieren. Die Redaktion von Leafly.de beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen und gibt Antworten rund um die Rechtslage und das neue Gesetz, das den Einsatz von cannabinoiden Rezepturarzneimitteln in Deutschland regelt. Das Redaktionsteam von Leafly.de setzt sich aus Wissenschaftsjournalisten, einer Ärztin und Forscherin sowie Gesundheitsexperten zusammen. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.leafly.de