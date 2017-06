Das Hotel Berlin, Berlin startet das einzigartige Kollektivprojekt „You, Me & Berlin“ – aus Touristen werden ab sofort Berlin-Insider

(fair-NEWS)

Berlin, Juni 2017You don’t have to be from Berlin to be a Berliner! Das ist You, Me & Berlin. Das Hotel Berlin, Berlin hat ein einzigartiges Konzept entwickelt, das aus Hotelgästen echte Berlin-Insider macht. Ein Projekt mit viel Herzblut, das aus der Liebe und Verbundenheit zur Stadt entstand. Noch nie konnte Berlin so authentisch und persönlich erlebt werden!In Form eines einzigartigen Raumkonzepts für die Hotelzimmer haben Berliner ab sofort die Chance, ihren Kiez zu präsentieren und ihr Berlin aus einem unmittelbar persönlichen Blickwinkel zu zeigen. Gäste des Hotel Berlin, Berlin bekommen durch die Gestaltung der Zimmer exklusive Insider-Tipps ihres jeweiligen Berliner Gastgebers und können die Hauptstadt mit neuen Inspirationen entdecken.Be a Part of You, Me & Berlin! Das Hotel Berlin, Berlin gibt allen Ur- und Wahlberlinern die Chance, als Gastgeber zu fungieren und die Hotelzimmer mit ihren ganz persönlichen Geschichten zu füllen. Dafür sucht das Hotel Berlin, Berlin für sein außergewöhnliches Projekt Berliner, die von ihrem Kiez berichten und ihre Liebe für die Stadt mit Gästen teilen wollen. Jeder Berliner ist willkommen – ganz egal aus welchem Kiez, ganz egal woher – You, Me & Berlin präsentiert alle Facetten, die Berlin so einzigartig machen.Bewerben können sich alle Interessierten auf www.youmeandberlin.com . Ein kurzer Welcome-Letter, ein Portrait und Bilder vom Host genügen und schon ist man in der Auswahl! Die Bewerber nennen in dem Schreiben ihre Lieblingsplätze und erklären, was ihrer Meinung nach ihren Kiez so besonders macht. Eine fachkundige Jury sucht aus allen Bewerbern 500 Teilnehmer aus – ein Gastgeber pro Zimmer. Jedes der 500 Zimmer wird daraufhin ganz individuell mit Tipps und Einblicken in den Kiez des Hosts versehen. So entsteht ein einzigartiger Mikrokosmos Berlins – die You, Me & Berlin-Community mitten im Hotel Berlin, Berlin!Was ist es, was Berliner so an ihrer Stadt lieben? Was sind die exklusivsten Geheimtipps, die man in keinem Reiseführer findet? Lokale Tipps, Einblicke in Studios und Ateliers, Restaurants, Cafés, Bars, Kulturstätten sowie ungewöhnliche Orte abseits des Mainstreams. You, Me & Berlin präsentiert die Stadt hinter den Kulissen und macht Berlin für alle Hotelgäste zu einem offenen Buch – ein Geschenk von Berlinern für die Welt!Get to know #YouMeAndBerlin #YouMeBerlin #YMB #HotelBerlinBerlin



Bildinformation: rausch communications & pr