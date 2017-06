Die Sommerferien stehen vor der Tür! Jetzt Familienurlaub im Ammerland buchen

(fair-NEWS)

Bad Zwischenahn, Juni/Juli 2017 - Wer noch nichts für die Sommerferien geplant hat und einen Familienurlaub machen möchte, sollte sich das Flair Hotel Hubertus im Ammerland näher anschauen. Das Flair Hotel Hubertus liegt in der Nähe von Bad Zwischenahn und bietet jede Menge Freizeitspaß für die kleinen und großen Gäste.Zum Hotel gehören ein eigener Freizeitpark mit Streichelzoo, ein eigener Badesee, ein Minigolfplatz oder wer Lust hat fährt Tret- und Elektroboot auf dem See am Hotel.Absolutes Highlight für die Kinder ist der Ponyhof: Hier warten ca. 20 Ponys, die von Kindern gestreichelt und geritten werden wollen. Die Eltern haben während dessen Zeit für sich und können den Urlaub im Ammerland genießen; ob beim Spazieren gehen, Fahrradtouren durch das Hochmoor oder bei Ausflügen an die Nordsee oder auf die ostfriesischen Inseln. Herrlich entspannen kann man auch in der hoteleigenen Sauna oder im Schwimmbad. Toll ist auch eine Fahrt mit dem Elektroboot auf dem Zwischenahner Meer. Ein Spaß für die ganze Familie.Das Familienarrangement kostet z. B. für zwei Erwachsene und einem Kind ab 1.000,- Euro und beinhaltet fünf Übernachtungen inklusive Halbpension im Komfort-Familienzimmer ein vier-Gänge-Candle-Light-Menü mit Aperitif, kostenlose Nutzung der Sauna und des Schwimmbades. Für die Kinder gibt es täglich geführte Ausritte, mehrere Stunden Ponyreiten, einmal wöchentlich Lagerfeuer, Minidisco, Nachtwanderung, Minigolf, Baden im eigenen Badesee des Hotels, fünf Stunden täglich Ponyhofprogramm, einen Putzwettbewerb, vier mal in der Woche Abendprogramm mit Betreuung u.v.a.m.



Bildinformation: Traumferien für Pferdefans im Flair Hotel Hubertus (Bildquelle: Flair Hotel Hubertus)