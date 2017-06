Welcon Boxspringbett 180x200 cm jetzt mit 1000 Federn lieferbar

(fair-NEWS)

Wohl kaum ein anderes Boxspringbett hat in den letzten Jahren so sehr an Bedeutung für das deutsche Schlafzimmer gewonnen wie das Boxspringbett Rockstar vom Versender WELCON. In den ersten Jahren nach Markteinführung kamen nur Gäste in den Hotels der 5-Sterne-Klasse oder auf Kreuzfahrtschiffen in den Genuss eines besonderen Comforts und der unzähligen sonstigen Vorteile der WELCON Boxspringbetten. Mittlerweile wird das Boxspringbett Rockstar auch für die Aufstellung im privaten Schlafzimmer hergestellt. Es existiert daher eine sehr große Auswahl an Boxspringbetten in vielen unterschiedlichen Farben, Modellen und Preiskategorien. Der mit einem solchen Boxspringbett verbundene Luxus und der hohe Comfort sind bei WELCON für (nahezu) jeden Geldbeutel erschwinglich.Die neuste Option aus dem Hause Welcon ist die Ausstattung der Boxspringbetten schon bei einem Maß von 180x200 mit 1000 Federn, da die Nachfrage nach einer hohen Anazhl an Federn immer größer wird.Die Option 1000 Federn ist beim Boxspringbett Rockstar in den Bettgrößen 140x200, 140x210, 140x220, 160x200, 160x210, 160x220, 180x200, 180x210, 180x220, 200x200, 200x210, 200x220, 210x200, 210x210, 210x220, 220x200, 220x210 und 220x220 sowohl für die Matratze als auch für die Bettgestelle (Boxsprings) erhältlich.Geliefert werden alle Bettgrößen wahlweise in Härtegrad 1, 2, 3, 4 oder 5 sowie wahlweise mit einem Topper aus Kaltschaum, Visco oder Latex.<a href="www.boxspringbettenshop.de">Weitere Informationen zu WELCON Boxspringbetten in 180x200 mit 1000 Federn</a>Geliefert werden Welcon Boxspringbetten frei Haus in die folgenden Regionen:Aachen, Aalen, Albstadt, Aschaffenburg, Augsburg, Aurich, Bad-Segeberg, Baden-Baden, Bad Homburg, Bad Kreuznach, Bad Nauheim, Bamberg, Bautzen, Bayreuth, Bergisch-Gladbach, Berlin, Bingen, Bitburg, Bielefeld, Böblingen, Bochum, Bonn, Bottrop, Brandenburg, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Celle, Chemnitz, Coburg, Cottbus, Crailsheim, Cuxhaven, Darmstadt, Deggendorf, Delmenhorst, Dessau, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Eisenach, Emden, Erfurt, Erlangen, Essen, Esslingen, Euskirchen, Flensburg, Forchheim, Forst, Frankenthal, Frankfurt (Oder), Frankfurt-Eckenheim, Frankfurt, Freiburg, Freudenstadt, Friedrichshafen, Fulda, Fürth, Garmisch-Partenkirchen, Gelsenkirchen, Gera, Gießen, Göttingen, Greifswald, Hagen, Halle, Hamburg, Hameln, Hamm, Hanau, Hannover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Herne, Herrenberg, Hildesheim, Homburg, Hof, Hunsrück, Ingelheim, Ingolstadt, Iserlohn, Jena, Kaiserslautern, Karlsfeld, Karlsruhe, Kassel, Kempten, Kiel, Kleve, Koblenz, Köln, Konstanz, Krefeld, Landau, Landshut, Leipzig, Leverkusen, Limburg, Lippstadt, Linz, Lübeck, Lüdenscheid, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Lüneburg, Magdeburg, Mannheim, Marburg, Mayen, Memmingen, Minden, Moers, Mönchengladbach, Muelheim adR, München, Münster, Neubrandenburg, Neu-Isenburg, Neumarkt/Nbg., Neunkirchen, Neuss, Neustadt, Neuwied, Nordhorn, Nürnberg, Nürnberg, Oberhausen, Oelde, Offenbach, Offenburg, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Pforzheim, Plauen, Potsdam, Ravensburg, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Reutlingen, Rheine, Rodgau, Rosenheim, Rostock, Saalfeld, Saarbrücken, Saarlouis, Salzgitter, Schleswig, Schwabach, Schwandorf, Schweinfurt, Schwerin, Siegburg, Siegen, Sigmaringen, Sindelfingen, Sinsheim, Speyer, Solingen, Starnberg, Straubing, Stralsund, Stuttgart, Suhl, Tegernsee, Traunstein, Trier, Trittau/Mölln, Tübingen, Ulm, Unna, Villingen-Schwenningen, Waiblingen, Weiden, Weimar, Wesel, Wetzlar, Wiesbaden, Wissmar, Witten, Wolfsburg, Worms, Wupertal, Wuppertal, Würzburg, Wilhelmshaven und Zwickau. Desweiteren liefern wir derzeit Boxspringbetten auch frei Haus nach Österreich und in die Schweiz.



Bildinformation: Boxspringbett 180x200 cm mit 1000 Federn