Aachen, im Juni 2017. Das Jahr 2017 steht unter dem Motto "Sichere und gesetzeskonforme Archivierung von E-Mails, Dateien und Dokumenten". In der digitalen Welt und den damit verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen erhält das elektronische Archiv einen immer höheren Stellenwert. Die ecoDMS GmbH bietet erstklassige Archivierungssoftware für Firmen und Privatleute zu besonders fairen Konditionen an.ecoDMS DokumentenarchivAls weltweit günstigstes Archivsystem ist ecoDMS der Standard für eine plattformunabhängige, langfristige und revisionskonforme Dokumentenarchivierung. Die bereits sechste Generation der erfolgreichen DMS-Lösung heißt „ecoDMS Version 16.09 (eleanor)“ und ist seit September 2016 zum einmaligen Lizenzpreis von 69 Euro pro gleichzeitiger Verbindung verfügbar.Das ecoDMS Archiv ist ein modernes, plattformunabhängiges Client-Server-System für Windows, Ubuntu, Debian, MacOS, Raspbian und Docker inkl. Support für NAS-Geräte von QNAP und Synology. Für Android und iOS gibt es zudem eine App.ecoDMS dient der datenbankgestützten Archivierung elektronischer Dokumente. Papiergebundene und digitale Unterlagen können mit ecoDMS in einem zentralen Dokumentenarchiv eingescannt, archiviert, verwaltet und wiedergefunden werden. Mit wenigen Mausklicks werden die Dokumente revisionskonform archiviert, automatisch volltextindiziert und bei Bedarf ohne das Zutun des Nutzers kategorisiert. Eine intelligente Dokumentenerkennung ermittelt dabei selbstständig die Dokumentenzugehörigkeit und legt die Dateien mit der passenden Klassifizierung für die zuständigen Anwender ab.Via Desktop-Client, Smartphone, Tablet und Weboberfläche kann in Sekundenschnelle auf das Archiv zugegriffen werden. Modernste Suchfunktionen machen die Dokumentensuche so einfach wie googeln. Die Software ist schnell installiert und einfach zu bedienen.Alle Daten liegen sicher beim Kunden in Containern und einer Datenbank und nicht auf fremden Servern, bei der ecoDMS GmbH oder "einfach manipulierbar" auf dem Dateisystem.ecoDMS OneMit ecoDMS One bietet die ecoDMS GmbH darüber hinaus eine „Low-Cost-Lösung“ des Archivsystems speziell für Firmenkunden an. Das moderne „Full-Service-Paket“ beinhaltet die Bereitstellung von ecoDMS-Lizenzen (Major- und Minor Releases), unbegrenzten API-Connects und ein auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenes Support-Kontingent für die gesamte Laufzeit. Das bietet Firmenkunden der ecoDMS-Archivlösung garantierte Planungssicherheit.ecoMAILZ E-MailarchivAb Sommer 2017 gibt es mit ecoMAILZ eine neue, eigenständige Software zur automatischen und gesetzeskonformen E-Mailarchivierung. Mit der Einführung von ecoMAILZ können aktuelle und bestehende E-Mails inklusive deren Anhänge vollständig, sicher und direkt vom Mailserver weg archiviert werden. Das Startdatum der E-Mailarchivierung kann flexibel vom Nutzer festgelegt werden.Um den rechtlichen Anforderungen der E-Mail-Archivierung nachzukommen und gleichzeitig nicht archivierungspflichtige E-Mails von der Archivierung auszuschließen, arbeitet ecoMAILZ mit einem zweistufigen Archivierungskonzept. Hierbei erhält jede Nachricht einen entsprechenden Status. In Kombination mit einer frei konfigurierbaren Sichtungsfrist, kann über den Status der aktuelle Archivierungsstand verwaltet werden.Das Container-Speichersystem von ecoMAILZ bietet bestmögliche Sicherheit bei der Aufbewahrung, Sicherung und Wiederherstellung aller archivierten E-Mails. Ein modernes "Responsive Design" erlaubt den Zugriff auf das E-Mailarchiv via Webbrowser am PC, Smartphone und Tablet. Die archivierten E-Mails können über den Webclient per Volltextrecherche schnell wiedergefunden werden. Ein Plugin zur optionalen Verschmelzung von ecoMAILZ und dem ecoDMS Archiv ist ebenfalls Bestandteil der Software.Der Lizenzpreis von ecoMAILZ beträgt günstige 49 Euro pro Benutzer. Ein Benutzer kann dabei mehrere Postfächer archivieren und nutzen.Die Veröffentlichung von ecoMAILZ ist für Sommer 2017 geplant. Der genaue Release Termin wird zeitnah von der ecoDMS GmbH bekanntgegeben.ecoDMS APIDer ecoDMS API Rest Service stellt eine Schnittstelle zum ecoDMS Server bereit und ermöglicht den Zugriff auf die grundlegenden DMS-Server-Funktionen. So sind zum Beispiel die Funktionen „archivieren", „klassifizieren" oder „herunterladen" via Programmierung ansprechbar. Der Aufruf der einzelnen Funktionen erfolgt über REST Web Services. Programmierer können mit dieser Schnittstelle Drittsysteme an das Computerprogramm "ecoDMS Archiv" anschließen und eigene Funktionsaufrufe durchführen. Zur Verwendung der API werden API-Connects benötigt. Diese sind zeitlich unbegrenzt für die dazugehörige ecoDMS-Version nutzbar und können frei nach Kundenwunsch erworben werden. Die Kosten für die API sind einmalig und nicht monatlich. API-Connects sind zur allgemeinen Nutzung der Archivierungssoftware nicht notwendig.Einzigartiges VertriebsmodellDer Verkauf erfolgt bei ecoDMS über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Onlineshop erwerben. Die Zustellung erfolgt anschließend schnell und umweltschonend per E-Mail. Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der Herstellerwebseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind abrufbar. Die Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Produkte im Detail. Außerdem gibt es kostenlose Videos und eine Demoversion.FirmenprofilDie ecoDMS GmbH, mit Sitz im Nordrhein-westfälischen Aachen (DE), bietet Archivierungssoftware für Privatleute, kleine und mittelständische Unternehmen und für große Konzerne. Zusammen mit den Firmen applord, appecon und applord Information Technologies (in Gründung) bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Holding Europe GmbH. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte vereint die renommierte Unternehmensgruppe ein breites Leistungsspektrum.Mit einem einzigartigen Entwicklungs- und Preismodell hebt sich die ecoDMS GmbH bei den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Archivsysteme inklusive Volltexterkennung und jeglicher Plugins sind einmalig in der Branche.Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben 2014 die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets „ecoDMS Archiv“ sind dann von der applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen worden. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.Mehr unter www.ecodms.de



