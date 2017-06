Kernkompetenzen verschiedener Disziplinen im IWB-Institut gebündelt

(fair-NEWS)

(news4today) - Seit mittlerweile 25 Jahren arbeiten hochrangige Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen in Forschungsprojekten und Kooperationen des Wirtschaftsforschungsinstituts IWB an Projekten für und mit Unternehmen aus verschiedensten Branchen.Aktuell ist die Wirtschaftungsforschung des IWB auf Kommunikationsstrategien zur Unterstützung von Wachstum von Unternehmen fokussiert. Wissenschaftler von Hochschulen aus ganz Deutschland interagieren mit der Forschung des IWB in den letzten 25 Jahren durchgängig - auch mit aktuellen Erkenntnissen aus der eigenen Forschung.In den Forschungsprojekten des IWB arbeiten neben Wirtschaftswissenschaftlern auch Kommunikationswissenschaftler, Statistiker und Sozialforscher. Das Team des Wirtschaftsforschungsinstituts IWB arbeitet in seinen Projekten daran, die Forschung und Praxis auch in den kommenden 25 Jahren entscheidend zu beeinflussen sowie hoch aktuelle Erkenntnisse für seine Kooperationspartner aus der Wirtschaft nutzbar zu machen.



Bildinformation: IWB widmet sich seit 25 Jahren aktuellen Themen der deutschen Wirtschaft