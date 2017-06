MEHR LEISTUNG UND ERHÖHTE SICHERHEIT: GETAC PRÄSENTIERT SEIN GRÖSSTES VOLLROBUSTES TABLET A140 FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

(Mynewsdesk) Neues A140 mit optimierter Rechenleistung für industrielle Anwendungen, insbesondere Automobilindustrie, Außendienst, Produktion, öffentliche Sicherheit und VerteidigungDüsseldorf, 27. Juni 2017 – Heute präsentiert <a href="www.getac.de/">Getac</a> mit dem A140 das größte und sicherste bisher von dem Unternehmen produzierte Tablet. Das Gerät wurde in Zusammenarbeit mit einem der führenden Automobilherstellern entwickelt und überzeugt durch ein brillantes, 14 Zoll großes Full HD Display mit einer Helligkeit von 1000 Nits sowie der bei Sonnenlicht ablesbaren Technologie von Getac. Ausgestattet mit leistungsstarken i5 und i7 Prozessoren, einem während des laufenden Betriebs austauschbaren Akku sowie einer ganzen Reihe an Sicherheitsfunktionen gilt das neue A140 als das aktuell widerstandsfähigste vollrobuste Tablet für die Anwendung in der Industrie, insbesondere Automobilindustrie, sowie Produktion, Außendienst, öffentliche Sicherheit und Verteidigung.„Durch die Zusammenarbeit und den Austausch mit unseren Kunden gelingt uns die Entwicklung von Geräten, die deren wachsenden Bedürfnissen voll und ganz entsprechen. Ob in der Automobilindustrie oder anderen anspruchsvollen Bereichen wie der öffentlichen Sicherheit oder der Produktion: Heutzutage sind Unternehmen mehr denn je damit befasst, Mitarbeitern einen schnellen Zugriff auf kritische Informationen zu ermöglichen, während sie in den herausforderndsten Umgebungen tätig sind. Das A140 schafft für unsere Kunden genau diese Möglichkeiten und noch viel mehr.“ erläutert Eric Yeh, Sales Director DACH bei Getac Technology GmbH.“ Yeh weiter: „ In vielen Anwendungen profitieren Unternehmen von einer erheblichen Steigerung ihrer Produktivität, wenn die Mitarbeiter beispielsweise schnell viele Daten gleichzeitig auf dem Display erfassen und Handschuhe während der Bedienung anbehalten können. Dabei darf man nicht vergessen, dass diese oft ständig in Bewegung sind. Hier dient der optional erhältliche multifunktionale Griff als Halterung und als Kickstand während der Anwendung oder als effektive Möglichkeit, das Gerät in zeitkritischen Situationen schnell mitzunehmen.“A140: Hohe Funktionalität für unterschiedlichste AnwendungenDas A140 bietet eine Reihe von Funktionen einschließlich einer Full HD Webcam für kristallklare Videokonferenzen, eine 8-Megapixel-Kamera für scharfe Fotos und Videos, sowie eine 4G LTE-Verbindung für stets verlässliche Konnektivität. Ergänzend dazu können Kunden ein Slim-Profile-Fahrzeugdock erwerben, die nur wenig Platz im Innenraum einnimmt und mit der sich zudem die Tri-Band-Antennenanschlüsse gleichzeitig mit hochempfindlichem WWAN, WLAN und auf dem Dach montierten GPS-Antennen verbinden.Das Getac A140 verfügt im Vergleich mit anderen robusten Tablets über die zuverlässigsten Sicherheitsfunktionen. So überwacht und schützt TPM 2.0 jeden Systemstart, um sicherzustellen, dass das System vor dem Start des Betriebssystems nicht manipuliert wurde. Im Falle eines Diebstahls oder dem Verlust des Gerätes erlaubt es die optional erhältliche „Absolute Data & Device Security (DDS)“ dem Anwender, das System aus der Ferne zu sperren. Anwender profitieren außerdem durch die verschiedenen Authentifizierungsmöglichkeiten einschließlich Fingerabdrucksensor, RFID- oder SmartCard-Leser von Identitäts- und Zugriffskontrollfunktionen wie Windows Hello, Microsoft Passport und dem Credential Guard, die Microsoft Windows 10 bietet.Indem es die Vorteile der sechsten Generation von Intels Skylake i5 und i7 Prozessoren voll ausnutzt, verfügt das A140 über die beste Performance seiner Klasse. In Kombination mit dem WLAN-Standard 802.11ac, Bluetooth 4.2 und eines während des laufenden Betriebs austauschbaren Akkus ermöglicht das Tablet Anwendern maximale Leistung rund um die Uhr.Das große auch im Sonnenlicht lesbare HD Display verfügt über die von Getac entwickelte revolutionäre LumiBond® 2.0 Touchscreen-Technologie. Diese sorgt für eine längere Haltbarkeit, eine bessere Ablesbarkeit und unterstützt mehrere fortgeschrittene Touch Screen-Funktionen für verschiedene Situationen wie den Einsatz bei Regen und mit Handschuhen sowie mit Stiftbedienung.Langlebigkeit ist zu einem Synonym für die Marke Getac geworden und das A140 führt diese Tradition fort. Für eine komfortable Nutzung des Tablets durch Techniker auch in anspruchsvollen Umgebungen verfügt das Tablet über ein ergonomisches Design, welches speziell auf die robuste mobile Anwendung zugeschnitten wurde.Zudem ist das Gerät nach MIL-STD810G und IP65 als resistent gegen Stürze aus bis zu 1,20 Meter zertifiziert und hält darüber hinaus Regen, Feuchtigkeit, Vibrationen, Stößen und extremen Betriebstemperaturen von -21 bis +60 °Celsius sowie Lagertemperaturen von -50 bis +71 °Celsius stand. Darüber hinaus ist die neue, innovative Docking Station von Getac je nach Betrachtungswinkel einstellbar und trägt somit zur Arbeitserleichterung bei.Abgesichert wird das Gerät durch die branchenführende Bumper-to-Bumper-Garantie von Getac, die sogar Unfallschäden und Umweltrisiken miteinschließt.Weitere Informationen über das neue vollrobuste Getac A140 Tablet stehen auf <a>www.getac.de</a> zur Verfügung.<a href="www.mynewsdesk.com/de/aigner-marketing/pressreleases/mehr-leistung-und-erhoehte-sicherheit-getac-praesentiert-sein-groesstes-vollrobustes-tablet-a140-fuer-den-mobilen-einsatz-2036181">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Über GetacDie Getac Technology GmbH ist eine 100%-ige Tochter der Getac Technology Corporation, eine der wichtigsten Tochtergesellschaften der MiTAC-SYNNEX Business Group (Konzernumsatz 2016: 29,06 Milliarden USD). Die Getac Technology Corporation wurde 1989 als Joint Venture mit der GE Aerospace gegründet, um elektronische Geräte für die Verteidigung zu liefern; heute produziert sie robuste Notebooks, Tablet PCs und Handhelds sowohl für den militärischen, polizeilichen und behördlichen Einsatz als auch für die Nutzung in den Bereichen Kommunikation, Produktion und Transport, wobei der Robustheitsgrad von äußerst robust (fully rugged) bis kommerziell robust (semi rugged) reicht. Die hohe Kompetenz und die umfassenden Ressourcen der hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung ermöglichen Getac, seine Geräte in größtmöglichem Maß an Kundenanforderungen anzupassen und umfassende integrierte Hard- und Softwarelösungen anzubieten. Neben der Fertigung von robusten Computerlösungen hat sich Getac auch auf die Entwicklung und Produktion von Bauteilen aus Kunststoff und leichtgewichtigem Metall spezialisiert. Durch die Übernahme der Waffer Technology 2009 wurde Getac zum drittgrößten Hersteller von Aluminium-Magnesium-Legierungen. Besuchen Sie www.getac.de für mehr Information.© 2017 Getac Technology Corporation. All rights reserved. Getac and the Getac logo are either registered trademarks or trademarks of Getac Technology Corporation in the United States and/or other countries. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.