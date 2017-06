Wasserbett und Beziehung:

(fair-NEWS)

Werde ich meinen Partner aufwecken, wenn ich ins Bett gehe ?Dies ist sehr unwahrscheinlich, außer wenn Sie wirklich mit Anlauf ins Bett springen. In einem solchen Fall aber werden Sie Ihren, auf einer traditionellen Matratze liegenden Partner, ebenfalls aufwecken. So können Sie von folgendem Grundsatz ausgehen. Je stärker die Stabilisierung Ihres Wasserbettes, desto geringer ist die Übertragung der entstehenden Bewegungen. In einem ausreichend stabilisierten Wasserbett werden Ihre Bewegungen nur eine leichte und kurze Dehnung des Vinyls verursachen, die im allgemeinen nicht als störend empfunden werden wird. Ein speziell durchdachtes und patentiertes Dehnmuster (Diagonales Dehnmuster) verringert darüber hinaus die Bewegung, die eigentlich auf die Matratzenoberfläche übertragen wird. In ein DUAL System ist außerdem für jeden eine einzelne Matratze da, und wird jede Bewegungsübertragung vermieden.Ist es möglich in einem Wasserbett zu frühstücken ?Ohne Probleme. Wenn jemand so lieb ist und es Ihnen bringt !