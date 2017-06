Wie lange hält ein Wasserbett und welche Garantie bekommt man auf das Wasserbett ?

(fair-NEWS)

Die meisten Wasserbettenproduzenten geben, nach europäischem Gesetz, 2 bis 5 Jahren Garantie. Sie können also davon ausgehen, dass die wirkliche Lebenserwartung viel größer ist und sehr stark beeinflusst wird durch den Umgang und Ihr Pflegeverständnis gegenüber diesem Produkt. Die Lebensdauer einer Wassermatratze ist natürlich auch von der verwendeten Vinylart und der Qualität der Schweißnähte abhängig. Bei Softside Betten sind außerdem auch die Schaumrahmen einem Nutzungsverschleiß unterworfen. Entscheiden Sie sich darum am besten für ein System, wo dieser äußere Rahmen später eventuell separat ersetzt werden kann. Das Vinyl einer Wassermatratze ist auf Dauer einem Alterungsprozess unterworfen, selbst wenn es nicht benutzt wird. Es ist also sehr wichtig, sich für ein Fabrikat zu entscheiden, welches erst nach Ihrer Bestellung produziert wird und nicht schon durch Lagerung gealtert ist. Das können Sie sehr leicht selbst erkennen. Kurze Transportwege verlangen heutzutage keine Lagerung mehr. Dies ist z.B. bei Produkten aus dem europäischen Raum der Fall. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass das unterstützende Element in einer Wassermatratze das Wasser selbst ist. Wasser unterliegt keinen Ermüdungserscheinungen. Der Komfort und die unterstützenden Eigenschaften einer Wassermatratze ändern sich über die Jahre hin nicht, im Gegensatz zu den bekannten Eigenschaften einer traditionellen Matratze.Die Garantiebedingungen variieren je nach Produkt und Marke stark. So liegt die Gewährleistungsgarantie der Wassermatratze im Durchschnitt bei 2 bis 5 Jahren. Welche Leistungen damit verbunden sind, können Sie stets der beigefügten Garantieurkunde entnehmen. Größtmögliche Sicherheit auf Bezug dieser Gewährleistung haben Sie stets bei den Marken und Produkten, bei denen Ihnen der Händler einen Direktbezug seiner Ware vom Produzenten, ohne Zwischenhändler, zusichern kann. Europäische Hersteller sind hierbei strengsten Normen unterworfen. Fordern Sie ein deutliches Garantiezeugnis und eine Gebrauchsanweisung in Ihrer Landessprache.