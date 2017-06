Cat® CARL Kids ist für den UX Design Award nominiert!

(fair-NEWS)

Cat® Berlin freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass Cat® CARL Tracking und Cat® CARL Kids für den UX Award nominiert sind. Die kreative Leitung hat Sebastian Pladwig.Cat® CARL Kids Kids ist das neue Kommunikations- und Sicherheitssystem für Kinder.Sicherheit - selbst wenn Sie nicht dabei sein können. Mit den Carl Tracking-Systemen orten Sie Ihre Liebsten sofort und metergenau mit jedem Smartphone. Dank kinderleichter Bedienung erfolgt die Einrichtung in nur wenigen Minuten.Dank der 2-Wege Kommunikation können die Kids anrufen und angerufen werden: Telefonieren, ganz ohne, dass Ihr Kind über ein Smartphone verfügen muss.Egal was passiert ist: Wenn Ihr Kind sich in einer Gefahrensituation befindet und Hilfe benötigt, kann es mit nur einem Knopfdruck sofort einen SOS-Notruf-SMS an die vorher festgelegte Kontaktnummer senden. Sie können dann mit Hilfe der Carl App Ihr Kind lokalisieren oder per Anruf erreichen.Verfolgen Sie in Echtzeit per Carl App die Bewegungsdaten Ihres Kindes. Wobei hier absolute Datensicherheit an 1. Stelle steht: Denn nur Sie wissen, wo sich Ihr Kind aufhält.Zudem verursacht Cat® CARL Kids keine laufenden Kosten.Wir sehen uns auf der IFA 2017!



Bildinformation: UX Award Nominierung: Cat® CARL Kids (Kreative Leitung Sebastian Pladwig)