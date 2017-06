ADAC Sonderheft gibt Reisetipps zum Genferseegebiet

(fair-NEWS)

Das aktuelle ADAC Sonderheft gibt viele nützliche Reisehinweise und Tipps für das Waadtland in der französischen Schweiz. Die Titelseite ziert das malerische Schloss Chillon direkt am Genfersee. Mit einem trendigen Stand-up-Paddle-Board auf dem See vor dem historischen Schloss demonstriert das Titelmotiv eindrucksvoll, dass in der Waadtländer Reiseregion Tradition und Moderne eine enge Verbindung haben.Auf 162 Seiten gibt das Sonderheft 140 Tipps für Hotels, Restaurants, Bars und Badestrände am Genfersee. Spannende Beiträge geben Einblick in den Weintourismus. Traditionelle und außergewöhnliche Handwerks- und Künstlerberufe werden vorgestellt wie Schindelmacher, Scherenschnitt-Künstler, der Ballett-Nachwuchs an der Bejart-Schule in Lausanne und die Uhrenmacher im Vallee de Joux.Außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten vom exklusiven Grand Hotel bis zum Hühnerstall oder der Winzerhütte werden empfohlen. Thematisiert wird auch die Naturidylle mit der Artenvielfalt in Flora und Fauna vom Genfersee über das Jura bis hin zu den Alpen. Im Kontrast dazu präsentiert sich das Nachtleben in der Trendstadt Lausanne betont lässig. Filmfans können auf den Spuren von Charlie Chaplin durch Vevey wandeln. Kultur-Liebhaber finden nützliche Informationen rund um Kunst und Museen. Großes Thema im Genferseegebiet ist die Genuss-Kultur mit kulinarischen Höhepunkten der abwechslungsreichen Spezialitäten von der Gourmet- bis zur Landküche, Käse, Schokolade, Märkte sowie die Weinkultur im von der UNESCO als Welterbe ausgezeichneten Anbaugebiet Lavaux. Am Genfersee herrscht eine mediterrane Lebensart mit Trendsportarten, hippen Treffpunkten, Strand- und Party-Leben und Familienspaß. Musik zum Greifen nah gibt es in den Queen Studios und beim Montreux Jazz Festival zu bestaunen. Moped- und Fahrrad-Touren, Event-Hinweise und hilfreiche Reise-Tipps ergänzen die ADAC Empfehlungen.Das Heft ist ab sofort für 8,95 Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich.+++



Bildinformation: ADAC Sonderheft gibt Reisetipps zum Genferseegebiet