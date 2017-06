Wasserbett abbauen oder entleeren

(fair-NEWS)

Manchmal kommt man nicht drum herum, ein Wasserbett abzubauen. Egal ob Sie mit Ihrem Wasserbett in ein anderes Zimmer oder in eine andere Stadt umziehen wollen, Sie sollten sich vorher informieren wie Sie den Abbau professionell durchführen können, ohne danach neue Wasserkerne kaufen zu müssen. Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Fließ im Innern der Matratze. Dieser Fließ ist verantwortlich für die Beruhigung der Wassermatratze und sollte beim Entleeren des Wasserbettes nicht verrutschen. Um dies zu erreichen, muss die Wassermatratze mit einer Pumpe in einem Vakuum geleert werden, so dass sich die Hülle regelrecht zusammenpresst. Dadurch wird das Beruhigungsfließ fixiert und gleichzeitig das komplette Wasser bis auf einen Rest von 1-2 Litern aus der Matratze gesaugt.Die dafür benötigten Pumpen können Sie im Fachhandel inkl. aller Adapter und Schläuche gegen eine Gebühr von 15-30 EUR ausleihen. Bei Dormito hinterlegen Sie eine Kaution von 100 EUR und bezahlen 15 EUR Leihgebühr für 24 h (Feiertage und Wochenende zählen als 1 Tag) Bevor Sie mit dem Abpumpen des Wasserbettes beginnen, sollten Sie die Heizungen Ihres Wasserbettes ausschalten. Dies kann ruhig auch schon am Abend vorher passieren, da das Bett nur sehr langsam abkühlt. Als nächsten versuchen Sie sich den Füllgrad der Wassermatratze einzuprägen, damit Sie später beim Aufbau die Wassermenge wieder annähernd richtig einstellen können. Am besten gelingt das durch Liege- bzw. Sitzproben auf der aufgedeckten Matratze. Die Dokumentation mit Fotos hierüber sowie den gesamten Ablauf hat sich als sehr hilfreich erwiesen. Bevor man mit dem Abpumpen startet sollten die Wasserkerne entlüftet sein, damit die Pumpe beim Start Wasser bekommt und keine Luft an saugt .Weitere Information https://www.dormito.de