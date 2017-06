Wasserbett abbauen oder entleeren - Teil 2

(fair-NEWS)

In der Regel gehören zu der Pumpe ein kurzer drahtverstärkter Ansaugschlauch und ein längerer gelber Ablaufschlauch. Bevor Sie die Pumpe anschalten, muss sie mit ca. 3-5 l Wasser befüllt werden. Sie läuft sonst trocken und geht kaputt. Beachten Sie beim Anbringen der Schläuche die Förderrichtung der Pumpe und kontrollieren den festen Sitz der Anschlüsse. Der kürzere Ansaugschlauch geht vom Vorfilter der Pumpe zur Wassermatratze und wird dort mit dem blauen Adapter auf den Füllstutzen geschraubt. Der gelbe Ablaufschlauch geht dann von der Pumpe zur Badewanne, Toilette, Dachrinne etc. und sollte vor allem beim Anlaufen der Pumpe fixiert (gesichert) sein. Bei Dualsystemen rollt die zweite Matratze nach dem Entleeren der ersten etwas in die Mitte. Sie können sie wieder zurückrollen, wenn die zweite Matratze etwa zur Hälfte geleert ist. Aufgrund des Vakuums zieht sich die Wassermatratze zusammen und entleert sich fast vollständig. Unterbrechen Sie das Absaugen nicht und schalten Sie die Pumpe erst aus, wenn nur noch ein kleines Rinnsal aus dem Schlauch kommt. Nachdem Sie ausgeschaltet haben, schrauben Sie den blauen Adapter vom Einfüllstutzen und verschließen die Wassermatratze schnellstmöglich mit den beiden Deckeln, damit möglichst wenig Luft in die Matratze strömt. Anschließend falten oder rollen Sie die Wasserkerne in handliche Pakete und ziehen damit um. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg !