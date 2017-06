Schwitze ich mehr auf einem Wasserbett?

(fair-NEWS)

Das Heizelement eines Wasserbettes bietet Ihnen die Möglichkeit die Wärme so einzustellen wie Sie es gerne haben. Die meisten Wasserbettbenutzer bevorzugen Temperaturen zwischen 27 Grad und 30 Grad. Weil in einem Wasserbett die Wärme von unten kommt, wird sich im Gegensatz zu einer herkömmlichen Matratze kein Kondenswasser im Kern der Matratze entwickeln. Tägliches lüften reicht, um die absorbierte Feuchtigkeit total aus dem Überzug verdampfen zu lassen. Werden Wasserbetten geheizt? Ein Wasserbett wird immer temperiert durch ein speziell dafür entworfenes Heizungselement. Normalerweise wird die Wassertemperatur auf die Hauttemperatur, so um die 28 Grad eingestellt. Gute Heizungselemente lassen aber eine genaue Einstellung zu, so das Sie die Temperatur immer Ihren Wünschen anpassen können. Die angenehme Wärme ist eine der meist geschätzten Eigenschaften eines Wasserbettes. Wie funktioniert die Heizung und ist sie sicher?Eine Wasserbettheizung besteht aus einer Heizungsmatte und einem einstellbaren Thermostat. Die Heizungsmatte wird unter die Wassermatratze gelegt und ist mit einem Thermostat verbunden, der sich außerhalb des Bettes befindet. Gute Heizungselemente haben einen Wärmesensor, der in der Heizungsmatte eingebaut ist und diese ist elektronisch gesichert. Sie wählen am besten ein europäisches Heizungselement, weil es für 240 Volt entworfen ist und keine Adaption an amerikanische 110 Volt benötigt. Die meisten Heizungselemente werden von den verschiedenen europäischen Sicherheitsinstituten (VDE,TÜV) getestet und sind sehr sicher, wenn Sie laut den Richtlinien des Herstellers gebraucht werden.Wie viel kostet die Heizung eines Wasserbettes? Ein Soft-Side Wasserbett ist ein gut isoliertes System. (Schaumbalken, Sockel, Überzug etc... schließen das komplette Bett gut ein.) Der Elektrizitätsverbrauch liegt im Durchschnitt um ungefähr 1 KW/h pro Tag. Schlafzimmertemperatur, Bettgröße, Isolationswert des Deckbetts etc... bestimmen natürlich auch den Verbrauch. Kann ich im Sommer meine Heizung ausschalten? Nein. Die Zimmertemperatur im Hochsommer reicht nicht um Ihr Wasserbett auf angenehmer Temperatur zu halten. Die Heizung wird im Sommer nur ab und zu aktiv sein und so auch wesentlich weniger verbrauchen. Wenn es sehr warm ist, wird die empfohlene Mindesttemperatur von 26 Grad als angenehm kühl empfunden.