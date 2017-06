Bett und Matratze für schwere Menschen

(fair-NEWS)

Auf der Suche nach der geeigneten, richtigen Matratze haben es schwergewichtige Menschen immer schwer. Überall liest man in der Werbung was über XXL Betten, XXL Matratzen, Betten für Schwergewichtige oder Matratzen für Übergewichtige. Aber wie soll man sich durch den Matratzen Dschungel die optimale Matratze auswählen. Ist das XXL Bett oder die XXL Matratze auch die richtige? Bietet jeder Discounter der Matratzen für Übergewichtige oder Betten für Schwergewichtige anbietet, auch wirklich die optimale Matratze an, damit schwerere Menschen endlich auch zu einem erholsamen Schlaf kommen können? Bei Dormito erhält jeder Schläfer, egal welches Gewicht die maßangefertigte Matratze. Egal ob Kaltschaum oder Tonnentaschen Federkern Matratzen. Bei Dormito sind schwere Menschen an der richtigen Adresse. Bei Dormito erhält man nicht nur die XXL Matratze oder das XXL Bett. Dormito bietet Matratzen für Übergewichtige und Betten für Übergewichtige an. Und zwar zu einem fairen Preis. Auf Grund des Gewichts wird bei uns kein Kunden wieder weggeschickt. Bei anderen Händlern ist für Kunden bis 120kg Schluss mit der passenden Matratze. Bei Dormito bekommt wirklich jeder Kunde die ergonomisch beste Matratze. Die Matratzen für Übergewichtige tragen Kunden bis zu einem Gewicht bis zu 160 kg. Auch unsere Betten für Schwergewichtige sind speziell für Menschen weit über 160kg geeignet. Unsere XXL Betten und unsere XXL Matratzen werden ausschließlich in Deutschland gefertigt. Alles 100% Made in Germany. Besuchen Sie eines unserer Dormito Studios und lassen Sie sich persönlich von unseren ausgebildetem Fachpersonal beraten über XXL Betten, XXl Matratzen, Betten für Schwergewichtige und Matratzen für Schwergewichtige. Wir bieten nach einer ausführlichen Beratung auch die Möglichkeit unsere XXL Matratzen und auch die XXL Betten zu Hause zu testen. Und zwar für ganze 100 Tage. Ohne Mehrpreis. Dies gilt auch für unsere Matratzen für Übergewichtige und selbstverständlich auch für die Betten bei Schwergewichtigen. Wir von Dormito freuen uns auf Ihren Besuch. Die Matratzen von Dormito sind besonders bei Rückenschmerzen die Ideale LösungWeitere Information https://www.dormito.de