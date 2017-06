Erkunde mit YOLO Reisen die Welt – von der Kuba Rundreise bis zum Südafrika Urlaub

(fair-NEWS)

Mit der Costa Rica Rundreise einen persönlichen Einblick in Land und Leute gewinnenMit YOLO Reisen lernst du dein Reiseziel auf authentische Weise kennen, ganz persönlich, ohne dich dabei wie ein Tourist unter vielen zu fühlen. So stehen für uns Land und Leute im Mittelpunkt. Mit sozialen Projekten unterstützen wir seit Jahren mit fast der Hälfte deines Reisepreises die Ausbildungs- und Arbeitsplätze im jeweiligen Gastland. Unsere Reiseleiter sind zudem alle Einheimische mit sehr guten Sprachkenntnissen in Deutsch oder Englisch, die dir ihr Land zeigen und jeden Winkel wie ihre Westentasche kennen. Zusätzlich ist uns auch das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz sehr wichtig, damit wir noch lange die Naturwunder erleben können.Wir kümmern uns um alles – Lehn dich zurück und genieß deine Südafrika RundreiseWir bei YOLO Reisen haben eine Leidenschaft dafür, deine Gruppenreise zu einem einmaligen, unvergesslichen Erlebnis zu machen. Über 28 Länder von Argentinien bis Vietnam befinden sich im Programm. Dir steht praktisch der ganze Globus offen. Für uns stehen das Land und die Leute im Mittelpunkt einer Reise. Wir setzen alles daran, dass dein Urlaub unvergesslich wird. Wie wir das anstellen? Zuerst einmal ist es egal, ob du noch eine Handvoll Freunde mitnimmst oder dich alleine auf ins Abenteuer machst. Unsere Reisegruppen sind sowohl international sowie voll von Teamspirit. Höchstens 16 Leute kommen auf einer Reise zusammen. Die perfekte Größe um einen exklusiven Urlaub zu verbringen und die beste Gelegenheit neue Bekanntschaften zu schließen oder Freunde fürs Leben zu finden. Darüber hinaus haben wir für jede unserer angebotenen Reisen ein unvergessliches Programm ausgearbeitet, bei dem trotzdem noch ausreichend Zeit für eigene Pläne bleibt. Du verpflichtest dich zu nichts und machst worauf du bock hast. Mach dein Ding. Mach YOLO.Die Qual der Wahl: Lieber eine Marokko Rundreise oder ein Abenteuer im Krüger Nationalpark?Nun liegt die Wahl bei dir. Entscheide dich für eine Rundreise durch Marokko und besuche die bunten Basare in Marrakesch oder beobachte die Big Five im Krüger Nationalpark. Dir stehen so viele wunderbare und beeindruckende Länder offen, dass du wohl oder übel alle sehen musst. Warum warten, starte dein Abenteuer mit YOLO Reisen jetzt!Hier gelangst du zum Abenteuer deines Lebens: https://www.yolo-reisen.de/