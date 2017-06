Betten und Matratzen für Übergewichtige

(fair-NEWS)

Bei Menschen mit Übergewicht ist die Wahl der Matratze häufig nicht einfach, denn es müssen auch der Lattenrost und der Bettrahmen zusammen passen. Das Bett für Übergewichtige muss Ihr Körpergewicht tragen können und trotz alledem eine optimale Anpassung haben. Ist die Matratze in den Komfortzonen zu fest, werden Sie Beschwerden und Verspannungen im Schulter- und Hüftbereich haben. Das Bett für Übergewichtige sollte eine ausreichende Stabilität haben, breit und lang genug sein, gerade dann wenn man das XXL Bett mit einem teilt. Der Bettrahmen sollte möglichst aus einem Material am besten aus massiven Holz oder einer MDF Platte. Denn ein wackeliges und knarrendes Bett ist ungeeignet. Die Grundlage für ein stabiles Bett für Übergewichtige ist ein Lattenrost mit Komfortzonen und vielen schmalen Leisten, die allerding nicht zu dünn sein sollen oder eine feste Unterfederung bei einem Boxspringbett. Die Beste Wahl für ein Bett für Übergewichtige ist ein Doppelfederkern der auf einer stabilen Bodenplatte liegt. Bei diesem System von der Firma Dormito, wird die Bodenplatte aus Holz ( mit Lüftungsschlitzen ) direkt mit einem Bettrahmen verbunden. Noch stabiler gibt es nichts. Das XXL Bett kann für jede Bettgröße hergestellt werden. Aber ein Lattenrost oder eine Unterfederung wie bei einer Boxspringmatratze reicht für den perfekten Schlaf noch nicht aus. Bei übergewichtigen Menschen wirken aufgrund der Schwerkraft mehr Kräfte auf die Matratze als bei „leichteren“ Personen. Wenn die Schlafunterlage nicht den benötigten Gegendruck bieten kann oder der Schläfer geradezu in der Matratze versinkt führt dies zu ungünstigen Wirbelsäulen-Stellungen und stört die Durchblutung des Körpers erheblich. Zu empfehlen sind Mehrzonen-Matratzen, da sie den Druck des Körpergewichts besser ausgleichen und kompensieren können. Es gilt „je anpassungsfähiger, desto besser. Auch hier hat die Firma Dormito eine interessante Lösung für Ihre Matratzen gefunden. Das stabile Bett für Übergewichtige (Doppeltaschenfederkern) hat 3 einzelne Module von 10-13 Federreihen als Unterfederung und Oberfederung die man in der Aufteilung (Komfortzonen) und Festigkeit ganz individuell für seinen Körper aussuchen kann. Damit ist das XXL Bett sehr flexibel, denn man kann z.B. eine ganz weiche und anpassungsfähige Schulterzone, eine mittlere Lumbar Unterstützung und eine wesentliche festere Beckenzone bekommen. Die Matratzen von Dormito sind besonders bei Rückenschmerzen die Ideale LösungWeitere Information https://www.dormito.de