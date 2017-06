Erste Unternehmensgründung der Gründerplattform COMPETENCE CUVEES made by COPAC

(fair-NEWS)

Es ist soweit: Die erste Idee aus unserem Netzwerk wurde realisiert! Als vorletztes Jahr die Idee platziert wurde, aus persönlichen Kontakten zu südamerikanischen Bio-Feinkost-Manufakturen einen Handel nach Deutschland aufzubauen, waren die vier späteren Gründer auf Anhieb begeistert.Das Team besteht aus vier Männern im Alter von 35 bis 68 Jahren, die sich über den COPAC-Pool gefunden haben. Jeder für sich ein Experte auf seinem Gebiet und alle zusammen ein fabelhaftes Team. Professionell ergänzen sie sich hervorragend und auch sonst harmonieren die vier perfekt. Ihre Prioritäten sind beste Qualität, Respekt und Fairness, Vertrauen und Nachhaltigkeit. Jeder, der am Erfolg beteiligt ist, soll vom Erfolg des Unternehmens profitieren – vom Bauern bis zum Manager.beso del sol ERLESENES AUS SÜDAMERIKAist eine Importgesellschaft, die sich auf äußerst hochwertige und natürliche Lebensmittel-Spezialitäten fokussiert hat. Bestes Avocadoöl (aus handverlesenen, in vulkanischer Erde gereiften Früchten werden großartige Öle in Premium-Qualität kreiert. Aromatisch, unglaublich vielseitig und übrigens absolut klimafreundlich!) , feinste Schokolade (feinste Bio-Kakaobohnen aus Ecuador, einem der besten Anbaugebiete der Welt, geben der Schokolade ihr unverwechselbares Aroma) und raffinierte Schoko Quinoa Pops (gilt heute als gesundes, vielseitiges Superfood) sind die ersten Artikel im Sortiment. Die vier Gründer haben sich vor Ort in Ecuador vom biologischen Anbau, der sorgfältigen Verarbeitung und dem fairen Handeln gegenüber den Farmern überzeugt. Diese erhalten für ihre Produkte etwa 30 % höhere Preise als marktüblich. Auf dieser Basis werden weitere Spezialitäten aus Südamerika folgen und das Spezialitäten Sortiment abrunden. Auf www.beso-del-sol.de finden sich weitergehende Informationen – auch über Ecuador, Hersteller und Produkte.Volle Kraft voraus: weitere Gründungen in Sicht!Auch die anderen Ideen aus dem COMPETENCE CUVÉES Ideenpool entwickeln sich vielversprechend. Es haben sich schon zahlreiche Teams gefunden – zwei davon sind komplett und arbeiten bereits ganz konkret an den Vorbereitungen zur Firmengründung. Einige Teams sind aber auch noch offen für Mitstreiter! Interesse? Dann klicken Sie hier: http://competence-cuvees.de/#contact Und was gibt's Neues? Der Ideenpool wächst weiter!Während die ersten Ideen schon laufen lernen, werden immer wieder neue geboren. Der Ideenpool wächst weiter und hat mittlerweile einige spannende Neuzugänge zu verzeichnen. Viele tolle Ideen, die darauf warten zum Leben erweckt zu werden. Schauen Sie doch mal rein: http://competence-cuvees.de/#ideenpool Gemeinsam! Werte! Schaffen!So lautete bei der Gründung und lautet auch heute immer wieder das Motto der Gründer-Plattform „COMPETENCE CUVEES made by COPAC".



