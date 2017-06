Fakir, Bauchtanz und Feuershow: Dschungelnächte 2017 im Zoo Osnabrück

(fair-NEWS)

Live-Musik, Feuershow, Tanzspektakel und kulinarische Köstlichkeiten erwarten die Besucher der diesjährigen Dschungelnächte im Zoo Osnabrück am 28. und 29. Juli. Erstmals gibt es zusätzlich am Sonntag, 30. Juli, ein besonderes Familienprogramm im Zoo. Wer bereits jetzt Karten kauft, spart 20 Prozent.Im bunt illuminierten, abendlichen Zoo können die Besucher am 28. und 29. Juli jeweils ab 19 Uhr auf drei Bühnen ein vielfältiges Programm genießen. Dabei kommen Groß und Klein, Musikliebhaber und Tanzfreunde auf ihre Kosten. Afrikanische Trommler, orientalische Bauchtänzerinnen, zahlreiche Musiker und lustige Walking-Acts stehen auf dem Programm. Die Lachmuskeln kommen auch zum Einsatz, wenn der Meller Künstler Stephan Rodefeld sein Comedy-Programm präsentiert. Spanisches Flair kommt an der Samburu-Lodge auf, wo Flamencomusik zum Verweilen einlädt. Wildhüter Willy Wichtig sorgt entlang der Zoowege für große Augen und Schmunzeln: Besucher können sich mit ihm und „seinen Tieren“ fotografieren lassen. Die jüngsten Besucher können sich beim Kinderschminken gleich in ihre Lieblingstiere verwandeln. Zum Abschluss sprühen wieder die Funken: Am Haupteingang enden die Dschungelnächte an beiden Tagen um 23 Uhr mit einer Feuershow. Mit kulinarischen Köstlichkeiten ist an mehreren Stationen auch für das leibliche Wohl gesorgt. Wer mehr über die nächtliche Tierwelt erfahren will, kann sich ab 19 Uhr den Zoopädagogen anschließen, die im Halbstundentakt zu Nashorn, Pinguin, Elefant & Co. führen.Erstmals eigenes Kinderprogramm am SonntagErstmals wartet auf die jüngsten Zoobesucher noch zusätzlich am Sonntag, 30. Juli, ein eigenes Kinderprogramm. Spannend wird es mit dem Märchenerzähler Olaf Steinl und der Fabulara Wunderland Kinder-Musikshow auf der Bühne an der Gaststätte. Am Affentempel können Groß und Klein aktiv werden, denn dort ist eine große Aktionsfläche mit Ständen von der Handwerkskammer und dem Zoosponsor McDonalds. Wem für sein Zoo-Stickeralbum noch ein paar Sticker fehlen, der wird auf der Tauschbörse fündig – diese findet ebenfalls am Affentempel statt.20% Rabatt auf Tickets im VorverkaufFür die Dschungelnächte gelten an der Abendkasse die üblichen Zooeintrittspreise: Erwachsene 20,50 Euro; ermäßigt: 17 Euro; Kinder (3 bis 14 Jahre): 13,50 Euro. Wer jetzt schon zuschlägt, erhält beim Ticketkauf an der Kasse oder im Online-Shop des Zoos (shop.zoo-osnabrueck.de) 20 Prozent Rabatt auf Karten für die Dschungelnächte 2017: Erwachsene: 16,40 Euro; ermäßigt: 13,60 Euro; Kinder: 10,80 Euro (Vorverkauf bis zum 27. Juli 2017). Jahreskarten gelten auch während der Dschungelnächte.



Bildinformation: American Tribal Style Bellydance mit indischen und orientalischen Elementen stellte die Gruppe „Naina“ am Löwenrondell vor. (Foto: Zoo Osnabrück)