Einhörner verzaubern wieder die Keksregale

(fair-NEWS)

Verden im Juni 2017. Es ist wieder so weit – die kultigen Einhörner sind in Teigform als „Magic Cookies“ endlich nochmals beim Discounter Lidl bundesweit für 99 Cent pro Tüte erhältlich. Ab dem 10. Juli gibt es die Kekse, die Jung und Alt ihre innere Fee entdecken lassen, in zwei verschiedenen Sorten solange der Vorrat reicht. In der pinkfarbenen Kekstüte steckt Buttergebäck mit Funkel-Feenstaub und in der hellblauen Packung gibt es einhornförmigen Knusperspaß unterzogen mit Vollmilchschokolade. Die Keksfabrik Hans Freitag freut sich über die Rückkehr der Cookies, nachdem die limitierte Edition Ende März dieses Jahres ihr Debüt hatte und in kürzester Zeit ausverkauft war. Geschäftsführerin des trendigen Traditionsunternehmens aus Verden, Anita Freitag-Meyer, verrät dazu: „Wir sind stolz auf unseren Food-Trend, denn die essbaren Fabelwesen machen Spaß und bringen etwas Glitzer in jeden Alltag.“Märchenhafter KnusperspaßDer Liebling im Social Media eignet sich als Knabbersnack für zwischendurch, im Büro oder als kleines Highlight auf Partys. Der „Glitzer to go“ in den kompakten Tütchen findet leicht Platz in der Tasche und bietet sich als schmelzfreier Proviant für sommerliche Ausflüge an. Aber auch die Chocoholics kommen mit der schokoladigen Variante auf ihre Kosten. Als pfiffiges Topping auf Desserts setzen die Einhörner Muffins, Eisbecher oder selbst gebackene Kuchen gekonnt in Szene. „Unsere Magic Cookies sind ein Blickfang und peppen jeden Kaffeeklatsch auf. Der Allrounder unter den Keksen eignet sich nicht nur als Gebäckverzierung, sondern auch als funkelnde Dekoration auf dem Esstisch oder als süße Überraschung auf der Kaffeeuntertasse“, weiß Freitag-Meyer.Magic MuffinsFür 12 Portionen:200 g Mehl4 Eier120 g Zucker½ Päckchen Backpulver1 Päckchen Vanillezucker100 ml Öl125 ml Buttermilch200 g Schokotropfen200 g Schokoladenkuvertüre75 g Puderzucker24 Magic Cookies (exklusiv bei Lidl)24 weiße HolzstäbchenMarshmallows und bunte Schokolinsen nach BedarfZunächst den Backofen auf 160 Grad (Umluft) vorheizen. Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen und danach die Eier hinzugeben. Mehl und Backpulver in die Masse hineinsieben. Anschließend Buttermilch und Öl fix unterrühren. Nun die Schokotropfen unter den Teig heben. Den Teig in Papierförmchen oder Muffinblech verteilen und ca. 20 Minuten backen. In der Zwischenzeit Puderzucker mit 2 EL Wasser zu einer homogenen Masse anrühren. Jeweils einen Tropfen Zuckerguss auf die Rückseite der Magic Cookies geben, diese an die Stäbchen befestigen und trocknen lassen. Die Muffins aus dem Blech nehmen und abkühlen lassen. Die Kuvertüre in einem heißen Wasserbad schmelzen lassen und rühren. Zum Schluss die Oberseite der Muffins in die Kuvertüre tauchen, etwas antrocknen und mit bunten Schokolinsen und Marshmallows nach Belieben verzieren. Jeweils 2 Holzstäbchen mit dem Einhornkeks vorsichtig in die Muffins stecken. Fertig ist der märchenhafte Chocolate Chip Muffin.Weitere Informationen und Knuspertrends unter www.hans-freitag.de