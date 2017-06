Digitalanzeige mit Touchscreen WAY-AX & WAY-DX

Pressemitteilung von WayCon Positionsmesstechnik GmbH

(fair-NEWS) Die neuen Digitalanzeigen der WAY-AX und WAY-DX Serien kommen auf den Markt!



Die Prozessanzeige WAY-AX für analoge Sensoren ist ausgestattet mit zwei 16 Bit Analog-Eingängen für -10 ... +10 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA. Außerdem bietet die WAY-AX mit einem hochgenauen 10 V Referenzausgang für Potentiometer zahlreiche Funktionen wie z.B. Tara, Mittelwertbildung, Abtastintervalle je Eingang sowie Totalisierung von Summen und Differenzen.



Für Geber und Sensoren mit NPN / PNP oder NAMUR-Schaltcharakteristik verfügt die Zähleranzeige WAY-DX über 2 universelle HTL-Eingänge, eine Eingangsfrequenz bis zu 250 kHz, 3 Control-Eingänge, eine Linearisierung mit 24 Stützpunkten und zahlreiche Funktionen, wie Skalierung, Filter und Anlaufüberbrückung, ist die Anzeige ein echter Allrounder.



Beiden Serien gemein ist ein Grafikdisplay mit einer Auflösung von 186 x 64 Pixel, welches die variable Darstellung von Klartext, Symbolen und Einheiten ermöglicht. Durch LCD-Backlight können die Farbvarianten rot, grün und gelb eingestellt werden. Diese Farbvarianten können ebenfalls ereignisabhängig, wie z.B. bei einer Grenzwertüberschreitung, mit einer einfachen Parametrierung durch Klartext und Touchscreen verwendet werden. Höchst Flexibel werden die Digitalanzeigen der WAY-AX und WAY-DX Serien in Anbindung und Einsatz durch frei kombinierbare, modulare Konfiguration mit Analogausgang, Schaltausgängen, Relais, Serielle Schnittstelle (Modbus) und 115 ... 230 VAC.



Mehr Informationen zu den Anzeigen finden Sie auch der Produktseite: Die neuen Digitalanzeigen der WAY-AX und WAY-DX Serien kommen auf den Markt!Die Prozessanzeige WAY-AX für analoge Sensoren ist ausgestattet mit zwei 16 Bit Analog-Eingängen für -10 ... +10 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA. Außerdem bietet die WAY-AX mit einem hochgenauen 10 V Referenzausgang für Potentiometer zahlreiche Funktionen wie z.B. Tara, Mittelwertbildung, Abtastintervalle je Eingang sowie Totalisierung von Summen und Differenzen.Für Geber und Sensoren mit NPN / PNP oder NAMUR-Schaltcharakteristik verfügt die Zähleranzeige WAY-DX über 2 universelle HTL-Eingänge, eine Eingangsfrequenz bis zu 250 kHz, 3 Control-Eingänge, eine Linearisierung mit 24 Stützpunkten und zahlreiche Funktionen, wie Skalierung, Filter und Anlaufüberbrückung, ist die Anzeige ein echter Allrounder.Beiden Serien gemein ist ein Grafikdisplay mit einer Auflösung von 186 x 64 Pixel, welches die variable Darstellung von Klartext, Symbolen und Einheiten ermöglicht. Durch LCD-Backlight können die Farbvarianten rot, grün und gelb eingestellt werden. Diese Farbvarianten können ebenfalls ereignisabhängig, wie z.B. bei einer Grenzwertüberschreitung, mit einer einfachen Parametrierung durch Klartext und Touchscreen verwendet werden. Höchst Flexibel werden die Digitalanzeigen der WAY-AX und WAY-DX Serien in Anbindung und Einsatz durch frei kombinierbare, modulare Konfiguration mit Analogausgang, Schaltausgängen, Relais, Serielle Schnittstelle (Modbus) und 115 ... 230 VAC.Mehr Informationen zu den Anzeigen finden Sie auch der Produktseite: www.waycon.de/produkte/anzeigen-displays/

Bildinformation: Positionsanzeige WAY-AX und WAY-DX

Seit 1999 entwickelt und produziert WayCon Positionsmesstechnik GmbH hochpräzise Sensoren zur Positions- und Abstandsmessung. Mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München, einer Zweigniederlassung in Brühl bei Köln und Distributoren in 28 Ländern bietet das innovative Unternehmen seine Produkte weltweit an. Ziel ist es, den Kunden optimale Lösungen zum Thema Messtechnik bereitzustellen: Von hochwertigen Sensoren aus dem Standard-Sortiment bis zu kundenspezifischen Lösungen, vom Prototyp bis zur Serie - für verschiedenste Anwendungsbereiche in Industrie und Forschung. Die in Taufkirchen hergestellten Produkte unterliegen strengsten Qualitätsanforderungen und werden ausnahmslos mit Kalibrierzertifikat ausgeliefert.

«Digitalanzeige mit Touchscreen WAY-AX & WAY-DX»

Mehlbeerenstr. 482024 TaufkirchenDeutschlandTelefon: 089-679713-0Marcus VenghausWayCon Positionsmesstechnik GmbHMehlbeerenstr. 482024 Taufkircheninfo@waycon.de089-679713-0Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung