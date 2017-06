Die Matratze/das Bett für schwere Menschen

(fair-NEWS)

Laut Statistik ist jeder zweite Deutsche übergewichtig. Das ergibt eine Studie der letzten Jahre. Wissenschaftler vom Rostocker Zentrum zur Erforschung des Demografischen Wandels prognostizieren sogar einen Anstieg der Zahl der Adipositas Patienten hierzulande bis 2030 um 80 Prozent. Deswegen werden Betten für Übergewichtige oder auch XXL Bettengenannt immer wichtiger. Das mehr an Kilos verursacht neben Folgeerkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch Veränderungen am Knochenbau. Gerade Adipöse Menschen sollten auf eine für Sie geeignete Matratze achten. Diese Matratze für schwere Menschen sollte einerseits besonders stabil, aber auch druckentlastend sein. Bei Benutzung einer zu harten Matratze könnten unter Umständen Geschwüre auftreten. Ist die Unterlage zu weich und ohne angemessene Stützkraft kann es dagegen zu einer fehlerhaften Lagerung des Körpers kommen. Resultierend daraus sind Durchblutungsstörungen und Verspannungen. Im allgemeinen bieten Händler ab einem Körpergewicht von 100 kg den Härtegrad 4 an. Bis zu einem Gewicht von bis zu 160 kg Härtegrad 5. Es treten jedoch bei jedem Hersteller Abweichungen auf. Das Problem bei diesen Kg Vorgaben ist, das nicht immer eine härtere Matratze dem schwergewichtigen Menschen einen besseren Schlaf bietet. Übergewichtige Leute sind auch druckempfindlicher. Ebenso ist die Höhe der Matratze entscheidend, denn Übergewichtige brauchen mehr Platz zum Einsinken. Deshalb stellen 23 cm Höhe ein Mindestmaß da. Breite Seitenstege sind wichtig für die perfekte Stabilisierung. XXL Matratzen unterscheiden sich insofern von herkömmlichen, dass sie über einen Härtegrad verfügen, um dem aufliegenden Gewicht standhalten zu können. Die Matratzen für schwere Menschen gibt es in den Längen zwischen 190cm und 220 cm. Die Breiten variieren zwischen 80 cm und 200 cm. Einige Hersteller bieten selbst kompakte Matratzen mit einer Größe von 200 x 200 cm an. Dabei erfreuen sich XXL Matratzen einer immer größeren Beliebtheit und das nicht nur bei übergewichtigen Personen. Firma Dormito bietet Ihnen das XXL Boxspringbett für Übergewichtige mit einem anpassungsfähigen, anstatt mit einem zu harten Federkern an. Diese werden in Handarbeit gefertigt und jede Reihe passend für Ihre Körperstatur. Je nach Bedarf lassen wir die Hüfte stärker einsinken oder variabel eher die Schulter. Sie hängen nicht durch und verspüren keine unangenehmen Druckstellen mehr. Bei Änderungswünschen können Sie 100 Tage kostenlos die Federmodule austauschen. Die Matratzen von Dormito sind besonders bei Rückenschmerzen die Ideale LösungWeitere Information https://www.dormito.de