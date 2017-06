Betten mit Sondergroßen: Das Bett XXL

(fair-NEWS)

Das Bett XXL ist für die Art von Schläfern gedacht, deren Gewicht bei über 110kg liegt. Die Verarbeitung der Matratzen spielt dabei eine große Rolle. Perfekt abgestimmt auf körperliche Anforderungen, können Matratzen für schwere Menschen eine angemessene und körpergerechte Schlafhaltung ermöglichen. Vor allem spezielle Taschenfederkernmatratzen werden für schwere Menschen empfohlen. In der Regel weisen diese Federn eine hohe Drahtstärke auf. Gemessen in Millimeter wären es 1,8 oder 2,0. Betten für Übergewichtige werden benötigt, weil Standardmodelle der andauernden Mehrbelastung langfristig nicht gewachsen wären. Entscheidend rascher treten Verschleißerscheinungen auf, und das Stützvermögen, was i.d.R. ein Lattenrost oder bei Boxspringbetten eine zusätzliche Matratze ist, lässt dahingehend schneller nach. Aus diesem Grund besitzen diese Matratzen andere und geeignetere Komponenten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Höhe der Matratze. Um ein angenehmes Einsinken zu ermöglichen. Denn der Körper eines schwergewichtigen Menschen wird am Tag schon genug beansprucht. Daher ist ein angenehmer Schlafkomfort, welcher auch die richtige Liegeposition mit einschließt, umso wichtiger. Daher sollte man sich vor dem Kauf einer XXL Matratze für große und gewichtige Menschen vor Ort in einem Fachgeschäft beraten lassen, Probe liegen und natürlich den eigenen Empfinden folgen, wenn es darum geht, das Passende zu finden. Unabhängig, ob man sich jetzt für ein Boxspringsystem oder einer separaten Matratze entscheidet. Die Taschenfedernmatratze hat die höchste Punktelastizität. Ebenso ein Pluspunkt, ist die Luftzirkulation bei dieser Matratzenart. Das dient dazu, dass – je nach Qualität des Bezuges - mehr Flüssigkeit aufgenommen werden kann und folgerecht wieder abgeleitet wird. Dies ist generell ein wichtiger Aspekt für Menschen die unter Nachtschweiß leiden. Zur Ausstattung einer hochwertigen Matratze gehört zudem der passende Bezug. Jedoch gibt es Auflagen mit unterschiedlichen Füllmengen und Materialien. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist selbstverständlich, dass das Top abnehmbar und waschmaschinengeeignet ist. Ebenso sollten diese allergikerfreundlich sein. Das wären alles in allem die Voraussetzungen, die eine solche Matratze für schwere Menschen erst komplett machen. Die Matratzen von Dormito sind besonders bei Rückenschmerzen die Ideale LösungWeitere Information https://www.dormito.de