Matratzen, Wasserbetten und Boxspringbetten: Das Boxspringbett

Das Boxspringbett gehört heutzutage zu den populärsten Schlafsystemen, die es auf dem Markt gibt. Die richtigen Matratzen bilden eine wichtige Basis für ein optimales Liegegefühl und der damit verbundenen hohen Schlafqualität. Die Frage, die sich ein Mensch mit 120kg stellt „Gibt es ein Boxspringbett für Übergewichtige bzw. eines, was meinen Standard erfüllt?". Diese Frage lässt sich eindeutig mit „Ja" beantworten. Die optimale Matratze für schwere Menschen muss einerseits fest genug sein, um den liegenden Körper optimal zu unterstützen, und andererseits so formbar wie nötig sein, um das ebenfalls notwendige Einsinken zu erlauben. Es gibt Anbieter, die eine eine hochwertige Auswahl an Möglichkeiten im Repertoire haben. Es ist jedoch wichtig, sich im Vorhinein mit der Materie zu befassen, Fachgeschäfte aufzusuchen und Probe zu liegen. Denn auf langer Sicht sind die Auswirkungen einer mangelhaften Matratze und der damit andauernden schlechten Schlafqualität, verheerend. Angefangen bei Verspannungen bis hin zu unangenehmen Schmerzen. Man wacht wie gerädert auf und kommt so nur spärlich durch den Tag. Mit einer spezifischen XXL-Matratze für schwere Menschen sind Sie bei der Matratzenwahl auf der sicheren Seite, das dies eben nicht passiert. Selbstverständlich passt da auch nicht jedes Matratzenmodell zu jeder Person. Sollte man sich bei einem Boxspringsystem aus einer Kombination aus Taschenfederkernmatratzen entscheiden, ist es dabei sehr wichtig auf den Härtegrad zu achten. Je nach Anbieter gibt es eine unterschiedliche Auswahl an Härten. Dafür ausschlaggebend sind die jeweiligen Drahtstärken der Federn. Zudem ist entscheidend, welche Proportionen der Schläfer mitbringt. Denn einzelne Bereiche, wie Hüfte oder auch die Lende brauchen eine ordnungsgemäße Unterstützung. Im Schulterbereich ist ein angenehmes Einsinken das Entscheidende. Ein Boxspringbett bietet auch noch andere Bestandteile, ausser der Federungen. So ist es wichtig, auch einen für sich idealen Topper zu finden, der den Schlafkomfort ebenfalls noch einmal aufwertet. Diese beinhalten ebenso, wie die Bezüge unterschiedliche Materialen, wie z.B. Gel oder Kaltschaum, aber auch verschiedene Höhen. Daher sollte man sich im Vorraus Gedanken machen und Möglichkeiten abwägen, welche Matratze bei Übergewicht oder allgemein schweren Menschen komfortabel ist.