Wasserbett Pflege – mit Vinylreiniger die Haltbarkeit verlängern

(fair-NEWS)

Die Pflege Ihres Wasserbettes sollten Sie sehr ernst nehmen, da Sie mit der richtigen Oberflächenreinigung die Haltbarkeit Ihrer Wassermatratzen deutlich verlängern können. Hautschuppen und im Körperschweiß gelöste Salze dringen mit der Zeit durch das Bezugstop und setzen sich auf der Vinylfolie ab. Wenn man diese Ablagerungen nicht regelmäßig abwischt, kann das den Alterungsprozess der Folien deutlich beschleunigen. Für die Reinigung der Oberflächen verwendet man einen speziellen Vinylreiniger, der im Fachhandel erhältlich ist.Grundsätzlich sollten Sie Ihr Wasserbett alle 3-4 Monate pflegen. Durch die regelmäßige Nutzung des Vinylreinigers wird ein Schutzfilm auf die Matratzen aufgetragen, der zusätzlich Ihre Matratzen geschmeidig hält. Neben der Pflege der Matratzenoberflächen, sollte einmal jährlich ein Wasserbett-Conditioner zum Wasser gegeben werden. Das Wasser braucht dann nie gewechselt zu werden und bleibt für immer frisch. Die Firma Dormito bietet neben dem herkömmlichen Jahresaufbereiter auch ein 10 Jahresprodukt an, mit dem Sie die jährliche Wasseraufbereitung einmalig für 10 Jahre erledigen können. Dies spart Zeit und Geld.Unsere hochkonzentrierten Pflegeprodukte sind jeweils in Flaschen mit 110ml Inhalt erhältlich. Diese Menge reicht vollkommen aus, um zwei Wassermatratzen zu behandeln. Einige Hersteller raten Ihnen, ihren Konditioner halbjährig zu benutzen. Dies ist nach unserer Ansicht allerdings nicht nötig. Als dritte Alternative bietet Dormito Wasserbetten exklusiv eine sog. Biofilterung für die Wasserkonditionierung an. Beim Befüllen der Matratzen wird ein Biofiltersystem angeschlossen. Nach dem Prinzip “Wenig Leben in der Wüste” werden dem Wasser, beim Einleiten ins Bio Wasserbett, die für Algen und Bakterien lebenswichtigen Nähr- und Aufbaustoffe entzogen. Bei Nährstoffmangel kann nur eine kleine Anzahl von Algen und Bakterien überleben und sich nicht weiter vermehren. Dies bedeutet für Sie:– Kein jährliches Nachfüllen von chemischen Zusätzen– keine direkten Folgekosten für KonditioniererDie Bio Füllung sorgt für eine verlängerte Lebensdauer des Wasserbettes und verursacht keine Ausdünstungen. Bei allen Formen der Wassermatratzen Konservierung bei Dormito wurden in den letzten Jahren deutlich weniger Probleme durch übermäßige Luftbildung und das damit verbundene Gluckern beobachtet.Wir ziehen Dorminator Wasserbett Conditioner dem üblichen quaternären Ammoniumchloriden Wasserfrisch vor, weil dieses in vielen Fällen nicht mehr funktioniert, da mittlerweile über 6.000 Bakterien- und Algenstämme resistent sind.Weitere Information https://www.dormito.de 43 - Wasserbett Wassermenge