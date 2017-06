Matratzen und Gesundheit: Welche Matratze bei Bandscheibenvorfall?

(fair-NEWS)

Die Wahl der richtigen Matratze ist äußerst wichtig. Leider ist es nicht ganz einfach die richtige Matratze zu finden, besonders bei Kunden wo ein Bandscheibenvorfall vorliegt. Am wichtigsten ist, dass die Matratze körpergerecht reagiert und den Druck an den Körperkontaktstellen reduziert. Zudem sollte die Schlafunterlage weder zu weich noch zu hart sein, wobei der Härtegrad je nach Größe und Gewicht variiert. Der Körper sollte von der passenden Matratze punktgenau aufgenommen werden, was bedeutet das ein Körperteil was auf die Matratze trifft keine Vertiefung bilden sollte. Dieses hätte zur Folge, dass die anderen Körperteile nicht mehr optimal unterstützt werden. Auch das Material der Schlafunterlage wirkt sich auf die Schlafqualität aus. Auch hier kann nur schwer eine generelle Empfehlung ausgesprochen werden, jedoch kann man sagen, dass Matratzen mit einer höheren Qualität auch einen höheren Preis aufweisen. Die Federkernmatratze besteht z.B. aus Stahlfedern die zumeist mit Schaumstoff gepolstert ist. Diese zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer und ein gutes Raumklima aus, da im Inneren ein ständiger Luftaustausch stattfindet. Hier sollte Schimmelbildung kein Thema sein. Allerdings hat sie ein hohes Eigengewicht und ist für verstellbare Lattenroste schlecht geeignet. Generell sollte die natürliche Doppel-S-Form der Wirbelsäule auch beim Liegen beibehalten werden und zwischen Kopf und Steißbein eine gerade Linie bilden. Auch bei Seitenschläfern ist es wichtig, dass Schulter und Becken so tief einsinken, dass die Wirbelsäule eine gerade Linie einnimmt. Je höher eine Matratze ist, umso besser werden Stauchungen vermieden. Diese entstehen zumeist dadurch, dass die Füllung nicht in der Lage ist, dem Druck des Schläfers nachzugeben. Der Beckenbereich sollte fester sein, damit sich kein Hohlkreuz bilden kann. Kaltschaummatratzen passen sich sehr gut dem Körper an und sind im Vergleich zu Federkernvarianten geräuschfrei. Sie weisen eine gute Punktelastizität auf und da der Bezug abnehmbar und waschbar ist dürfte die Gefahr des Milbenbefalls gering sein. Allerdings ist sie aufgrund der guten Wärmeisolierung nicht für Personen geeignet, die leicht schwitzen.