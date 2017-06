Gibt es verschiedene Typen von Wassermatratzen ?

(fair-NEWS)

Der Unterschied der Matratzen besteht in Ihrer Oberfläche und Füllung.Für die Fertigung der ersten Wasserbetten wurde eine glatte Vinyl – Folie benutzt und im Inneren war nur Wasser. Man nennt diese Matratzen unstabilisiert, “Free flow“, oder auch „Frei Fluter“.Zur Dämpfung der Bewegung des Wassers in einer Wassermatratze werden heutzutage verschiedene Methoden angewandt. Durch PVC - Zylinder, Kammern oder Vliesmatten im Innern der Matratze können Wasserbetten leicht, schwer oder total stabilisiert werden. Welche Stabilisierung Sie wählen, wird von Ihren persönlichen Empfindungen bestimmt. Wichtig ist es aber darauf zu achten, dass die Stabilisierung das Schwebeschlafgefühles nicht stört. Vliesberuhigte Matratzen bekommen in dieser Hinsicht im allgemeinen die besten Noten. Moderne Wassermatratzen werden immer mehr mit einer extra dehnfähigen Oberfläche gefertigt. Diese steigert den Komfort und die Anpassungsfähigkeit der Wassermatratze um ein beträchtliches. Die verschiedenen benutzten Dehnmuster sind kaum miteinander vergleichbar. Hier sind Sie also selbst gefordert herauszufinden welche Matratze Ihren Empfindungen am nächsten kommt. Schließlich gibt es noch den Unterschied zwischen einteiligen (UNO) und zweiteiligen (DUAL) Wassermatratzen. Einteilige Wasserbetten werden für Singles empfohlen, während zweiteilige Wasserbetten für Paare empfohlen werden, wegen des unterschiedlichen Körpergewichts. Darüber hinaus können auch zwei unterschiedliche Beruhigungsstufen genommen werden. Die Wasserbett Heizung kann jeder auf sein eigenes Körperempfinden beliebig einstellen.Matratzen und Wasserbetten bei DormitoUnsere speziell für Ihren Körper hergestellte Matratze dürfen Sie zuhause testen und bei Bedarf optimieren. Dormito Matratzen können Sie öffnen und die Zonen Module ganz einfach austauschen. Wir fertigen Ihnen sogar neue Federkerne 100 Tage lang kostenlos. Unsere Matratzen sind die ideale Lösung bei Rückenschmerzen. Mit der optionalen "Geldzurückgarantie" kaufen Sie bei Dormito risikolosWeitere Information https://www.dormito.de