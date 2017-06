Hochwertige Matratzenbezüge von Dormito : Der Supreme Bezug

(fair-NEWS)

Der Wendebezug mit Sommer- und Winterseite bei Dormito heißt Supreme Bezug. Er ist wie der Luxus Bezug teilbar und bei 60° waschbar. Wenn das Gerät einen Schongang hat, kann man ihn auch im Trockner trocknen. Die Sommerseite besteht aus dem bewährten hochwertigen Doppeljersey, während die Winterseite durch einen kuscheligen und sehr anpassungsfähigen Naturino Flor bestimmt wird. Dieser teddyflorartige Stoff verleiht dem Bezug einen einmalig kuscheligen Charakter. Durch das entstehende Luftpolster fühlt sich die Oberfläche bauschig und super gemütlich an. Der mit Baumwollkämmlingen versteppte Bezug ist für normale Matratzen wie auch für Wasserbetten hervorragend geeignet. Vor allem Wasserbettschläfer schätzen seit vielen Jahren die herausragenden Eigenschaften dieser Auflage in Bezug auf Isolierung, Feuchtigkeitstransport und Unterstützung des Liegekomforts. Mit seinen ca 1200 g/qm besitzt dieser Matratzenbezug eine enorme Saugfähigkeit und kann diese über Jahre erhalten, so dass entstehende Feuchtigkeit niemals vom Körper zu spüren ist und perfekt über Tag an die Raumluft abgegeben werden kann. Auch in Kombination mit normalen Matratzen oder auch den Dormito Boxpring Doppelfederkernmatratzen lieben unsere Kunden den Supreme Bezug. Ob Sommer oder Winter, sie genießen jede Nacht die Anpassungsfähigkeit der super stretchbaren Komponenten gepaart mit der klimaregulierenden Wirkung ausgesuchter Materia