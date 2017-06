(fair-NEWS)

Als Sonder- und Übergrößen für Matratzen und Boxspringbetten zählen alle Größen, die nicht zu Standardgrößen gehören. Benötigen Sie für Ihr französisches Bett eine Matratze mit ungewöhnlichen Maßen von z.B. 150cm x 210cm oder haben Sie ein rundes Bett 220 im Durchmesser, haben Sie ein Bett selbst gebaut oder möchten Sie Ihren Wohnwagen oder Ihr Ferienhaus umbauen? Dann brauchen Sie in der Regel ein Sondermaß. Vielleicht benötigt Ihr Partner auch einen anderen Härtegrad als Sie, weshalb Sie mit Standardmatratzen einfach nicht zurechtkommen. Hier helfen Firmen, die sich auf individuelle Lösungen spezialisiert haben. Mit Hilfe von modularen Schlafsystemen beispielsweise kann man mit recht einfachen Mitteln fast allen Sonderwünschen gerecht werden. Wussten Sie schon? Laut Studien sollte eine Matratze mindestens 20 cm länger sein, als die Person die darauf liegt. Dies begünstigt einen erholsamen und gesunden Schlaf. Übergrößen in 2,10, 2,20 Meter oder sogar 2,40 Meter sind bei einigen Matratzenherstellern erhältlich. Matratzen bestehen in der Regel aus verschiedenen Zonen, die dafür sorgen, dass Becken und Schulter so einsinken, dass die Wirbelsäule gerade gelagert ist. Da lange Menschen auch einen längeren Oberkörper haben oder längere Beine, sollten diese Zonen dementsprechend angepasst sein. Häufig setzen die Hersteller aber nur an einer Seite oder oben und unten ein Stück Kaltschaum oder einen Federkern an. Eine gute Beratung ist deshalb sehr wichtig. Übrigens sollten lange Menschen auch an ihre womöglich kürzeren Partner denken: Sie müssen nämlich auch eine extralange Matratze bekommen, die dennoch auf ihren Körper passt. Häufig ist das Problem aber gar nicht die Länge des Bettes, sondern die Breite. Standardbreiten wie 90cm, 100cm, oder 140cm bekommt man in jedem Matratzengeschäft, wenn Sie aber eine Matratze in 130cm, 150cm oder 170x210cm suchen ist es kaum möglich einen Hersteller zu finden. Bei Antiken Betten in der Größe 95x1,75cm ist es kaum noch möglich eine perfekte Matratze mit einem guten Liegekomfort zu bekommen. In der Regel gibt es nur noch Schaumstoff.Weitere Information https://www.dormito.de